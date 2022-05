Landa, Hindley e Carapaz a giocarsi Almeida rimasto staccato. Il portoghese non è ancora tagliato fuori dal podio, ma di sicuro non lotterà per la rosa. Tutto merito di Landa e dei suoi che hanno animato una tappa che, nella prima parte, sembrava chiudere nell'anonimato. Bahrain Victorious che ha anche vinto la frazione col successo di Buitrago. Però applausi sia per Leemreize che, soprattutto, per van der Poel. Il corridore dell'Alpecin Fenix ha veramente sfiorato il miracolo, ma sul tratto più duro dell'ultima salita si è spento. E dire che ieri era lì Ci avviciniamo alla fine di questo Giro e abbiamo qualche certezza in più dopo la tappa di Lavarone . A meno di colpi scena clamorosi, sarannoa giocarsi la maglia rosa , conrimasto staccato. Il portoghese non è ancora tagliato fuori dal podio, ma di sicuro non lotterà per la rosa. Tutto merito di Landa e dei suoi che hanno animato una tappa che, nella prima parte, sembrava chiudere nell'anonimato. Bahrain Victorious che ha anche vinto la frazione col successo di. Però applausi sia per Leemreize che, soprattutto, per. Il corridore dell'Alpecin Fenix ha veramente sfiorato il miracolo, ma sul tratto più duro dell'ultima salita si è spento. E dire che ieri era lì ad impennare tra due ali di folla . Peccato, niente bis, ma che spettacolo!

Calendario e Risultati

Ad

Giro d'Italia Nibali: "Se le gambe sono queste, sarà dura vincere una tappa" 2 ORE FA

CHI VINCE IL GIRO D'ITALIA 2022? Richard Carapaz Jai Hindley João Almeida Mikel Landa

I tre promossi

Mathieu van der Poel

Mathieu van der Poel. Abbiamo tifato per lui, veramente, perché sarebbe stata letteralmente un'impresa vincere questa tappa di Lavarone. Ma se da dietro il gruppo non rientrava, perché non provarci? Ha provato l'ennesima fuga, ha attaccato sul Passo del Vetriolo, ha attaccato in discesa prima del Monterovere. Insomma, ha fatto il diavolo a quattro e per un attimo abbiamo pensato anche che ce la potesse fare. Poi da dietro è rientrato Buitrago... Niente bis Che spettacolo che ci ha fatto vedere. Abbiamo tifato per lui, veramente, perché sarebbe stata letteralmente un'impresa vincere questa tappa di Lavarone. Ma se da dietro il gruppo non rientrava,? Ha provato l'ennesima fuga, ha attaccato sul Passo del Vetriolo, ha attaccato in discesa prima del Monterovere. Insomma, ha fatto il diavolo a quattro e per un attimo abbiamo pensato anche che ce la potesse fare. Poi da dietro è rientrato Buitrago... Niente bis dopo la vittoria di Visegrád , ma lui ci ha provato, anche se il terreno non si sposava con le caratteristiche di VDP. È il vero personaggio di questo Giro. Magari averlo ogni anno.

Situazione di stallo? Tranquilli, ci pensa van der Poel a scattare!

van der Poel, che rischio! Slitta in curva, ma resta in piedi per miracolo

Santiago Buitrago

Santiago Buitrago. Dopo le lacrime di Cogne, per essere arrivato Finalmente. Dopo le lacrime di Cogne, per essere arrivato secondo alle spalle di Ciccone , il colombiano si è tolto il cruccio di alzare le braccia al cielo al Giro d'Italia. Nelle prime due settimane è stato messo alla frusta dalla Bahrain Victorious per aiutare Landa e Bilbao, ma alla seconda occasione utile ha colpito, rimontando da lontano van der Poel e Leemreize. Si prospetta una bella carriera - tutta in salita - per il classe '99, anche se Buitrago l'avevamo conosciuto per un fatto molto bizzarro. Era il 19 settembre 2019, quando il colombiano esultò per la vittoria di una tappa del Tour du Luxembourg. Peccato che era appena entrato solamente nell'ultimo giro del circuito.

Buitrago, lacrime di gioia: trionfa a Lavarone, rivivi l'arrivo

Che figuraccia per Buitrago! Pensa di aver vinto, ma manca ancora un giro

Wout Poels

Mikel Landa guadagna e tanto su João Almeida. Non è ancora un vantaggio sicuro per il discorso podio, c'è la cronometro di Verona che sorride al portoghese, ma finalmente il basco ha fatto la differenza con i suoi scatti. Vogliamo premiare però la prestazione di Wout Poels che quando si mette a tirare in salita, mena come pochi. Preziosissimo l'aiuto del neerlandese nel guadagnare il più possibile proprio su Almeida. Un gregario di sicuro affidamento: Froome ne sa qualcosa...

Landa attacca deciso! E Almeida perde contatto

I tre bocciati

João Almeida

Fino alla tappa del Mortirolo era stato un Giro splendido per il portoghese. Poi, nella frazione di Laverone, ecco che il portoghese ha perso le ruote dei migliori. Non è crollato sia inteso, considerando la crono a favore, fa ancora in tempo a scalzare Landa dal podio. Ma deve venire ancora il duro per João Almeida e gli altri. Ce la farà a rimanere a distanza anche dopo Pordoi e Fedaia? L'Almeida di oggi no.

L'arrivo di Almeida e Nibali: i due perdono tempo prezioso

Thymen Arensman

Thymen Arensman si è fatto da parte già sul Passo del Vetriolo, nonostante avesse attaccato a più riprese prima dell'approccio della salita. Ancora una volta ha sbagliato il timing. Altra giornata di fuga senza concludere nulla. È vero, ci era andato vicino ieri, ma anche Hirt era lì ieri, e ha vinto , e oggi è arrivato al traguardo guadagnando posizioni in classifica.si è fatto da parte già sul Passo del Vetriolo, nonostante avesse attaccato a più riprese prima dell'approccio della salita. Ancora una volta ha sbagliato il timing.

Attila Valter

Era stato uno dei protagonisti dell'edizione 104, mentre rischiava di chiudere nell'anonimato quest'anno. Mai in corsa per la vittoria, mai in corsa per un piazzamento in classifica (nel 2021 aveva chiuso 14° dopo aver portato la maglia rosa per tre giorni). Finalmente, oggi, Attila Valter è riuscito ad entrare nella fuga di giornata, ma nel momento clou è stato uno dei tanti che ha perso le ruote dei migliori.

Giro 360: Tappa a Buitrago, Carapaz ancora rosa

Dove seguire in tv e streaming il Giro d'Italia

Il Giro d'Italia 2022 sarà trasmesso in DIRETTA su Eurosport 1 e 2 (Canali 210 e 211 di Sky e su DAZN) con la telecronaca di Luca Gregorio e Riccardo Magrini e commento bonus di Moreno Moser e Wladimir Belli. Se non volete perdervi neanche un metro delle 21 tappe di questa edizione, potrete seguire il Giro d'Italia in DIRETTA INTEGRALE, dal km 0, in streaming su Eurosport Player , Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN+ con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile recuperare tutte le corse On Demand su tutte le nostre piattaforme.

Quanto si guadagna al Giro? Ecco il montepremi nel dettaglio

Giro d'Italia Carapaz si difende! Van der Poel cerca l'impresa, ma vince Buitrago 3 ORE FA