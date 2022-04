Mathieu van der Poel si alza sui pedali sprigiona una tale energia che non si può rimanere indifferenti a osservare. Ti viene voglia di partecipare, incitare, spingere, anche se ciò vedi è imprigionato dentro a uno schermo e la realtà arriva da centinaia di chilometri di distanza. È stato così anche all’Attraverso le Fiandre, Ronde. Le gambe mulinano veloci, la ragione lascia spazio alla fantasia e la reazione più spontanea per chi ammira lo spettacolo può essere una sola: urlare. Quandosi alza sui pedali sprigiona una tale energia che non si può rimanere indifferenti a osservare. Ti viene voglia di partecipare, incitare, spingere, anche se ciò vedi è imprigionato dentro a uno schermo e la realtà arriva da centinaia di chilometri di distanza. È stato così anche ultimo atto della meravigliosa saga che ha come protagonista il figlio di Adrie. Le sue prove generali per il gran ballo di domenica 3 aprile , quando tornerà all'assalto della

van der Poel ci prova a 20km dall'arrivo: Magrini e Gregorio impazziscono

pari rango di Tadej Pogacar e Wout van Aert, che già da qualche tempo vincevano. Lui no, fermo dopo un inverno difficile, con il difficoltoso recupero dall’infortunio alla schiena patito nella gara olimpica di mountain bike e un'operazione al ginocchio a fine gennaio da superare. alla Milano-Sanremo come debutto stagionale, annunciata un paio di giorni prima, e E dire che fino a un paio di settimane fa si borbottava dubbiosi sul possibile rientro del fenomeno della Alpecin-Fenix nel grande ciclismo su strada. In ritardo rispetto a queidi, che già da qualche tempo vincevano. Lui no, fermo dopo un inverno difficile, con il difficoltoso recupero dall’infortunio alla schiena patito nella gara olimpica di mountain bike e un'operazione al ginocchio a fine gennaio da superare. Poi, come la Primavera, eccolo di nuovo . La partecipazionecome debutto stagionale, annunciata un paio di giorni prima, e un terzo posto alla Classicissima che a suo dire è stato una mezza delusione. Perchè se ti chiami Mathieu van der Poel, non importa quante gare tu abbia nelle gambe, quale sia il palcoscenico e quanto agguerriti siano I tuoi avversari: se non metti la tua ruota davanti a tutti, non va bene.

Mohoric, sei nel mito! Rivivi l'arrivo in solitaria a Sanremo

nell’amato Nord, dove al primo assaggio di muri&pavè ha corso alla sua maniera. Un primo attacco a 90 chilometri dalla fine, per vedere che effetto fa, poi a testa bassa con chiunque abbia saputo resistergli, prima di dominare sul traguardo di Waregem. L’avvicinamento migliore alla Ronde di domenica, per la quale è tornato ad essere favorito numero uno. Soprattutto senza van Aert, non al meglio e costretto un clamoroso (e doloroso) forfait. Questo sfizio, il 27enne neerlandese se l’è tolto in breve, esultando nella quarta tappa della Settimana Coppi&Bartali . Benzina nel motore in vista del trasferimento, dove al primo assaggio di muri&pavè ha corso alla sua maniera., per vedere che effetto fa, poi a testa bassa con chiunque abbia saputo resistergli, prima di dominare sul traguardo di Waregem. L’avvicinamento migliore alladi domenica, per la quale è tornato ad essere favorito numero uno. Soprattutto senza van Aert, non al meglio e costretto un clamoroso (e doloroso) forfait.

Crampi e Asgreen, van der Poel battuto: rivivi la volata

con stilettate micidiali tra Oude Kwaremont e Paterberg.This is cycling, però. Di certo ricorderà con immenso orgoglio quanto successo sei mesi prima, nella straordinaria edizione ottobrina del 2020. La resa dei conti proprio con van Aert e Al Giro delle Fiandre, Mathieu arriva con un conto in sospeso. Perchè la sua ultima immagine in questa corsa è una smorfia intrisa di stanchezza e delusione, e una luce che si spegne a 150 metri dal traguardo nella volata del 2021 con Kasper Asgreen . Sarebbe stato il bis consecutivo e che ai punti avrebbe meritato, per di più, perchè quella gara l’aveva stradominata, facendo il diavolo a quattro, però. Di certo ricorderà con immenso orgoglio quanto successo sei mesi prima, nella straordinaria edizione ottobrina del 2020. La resa dei conti proprio con van Aert e quel colpo di reni a Oudenaarde che gli regalò la più grande gioia raccolta finora in questa declinazione del ciclismo. La vittoria in un duello tra giganti, che meriterebbe di essere rappresentata in un quadro. E chissà che già non lo sia, in quelle terre dove la bicicletta è arte oltre che religione.

Van der Poel vince di mezza ruota su Van Aert

Van der Poel ha dominato all’Attraverso le Fiandre, ma anche speso molto e l’immagine dopo il traguardo lo testimonia. Lo ha confermato lui stesso: "Sono stato bravo, ma di certo non eccezionale. Forse abbiamo fatto una gara troppo dura con la squadra e un po' troppo presto e così abbiamo perso alcuni corridori molto rapidamente Sarà importante recuperare per poter competere con i migliori del gruppo alla Ronde". Dove cambierà tutto e lui lo sa. Ci saranno 90 chilometri in più da fare, per un totale di 272: il percorso più lungo dal 1998. Certo, alla Sanremo la distanza era anche maggiore, ma in quel caso la situazione era rimasta tutto sommato tranquilla fino al Poggio, mente in Belgio esploderà ben prima. E poi c'è una concorrenza sicuramente più spietata rispetto alla Dwars. Per tanti corridori è l'appuntamento dell'anno. Ma nel solito parterre regale che disegnerà la trama di questa corsa, il faro della corsa sarà principalmente lui. Quello più forte, l'atleta da studiare e da accerchiare, il favorito da mettere in difficoltà.

Van der Poel nelle classiche Monumento

Giro delle Fiandre 2019 4° Milano-Sanremo 2020 13° Giro di Lombardia 2020 10° Liegi-Bastogne-Liegi 2020 6° Giro delle Fiandre 2020 1° Milano-Sanremo 2021 5° Giro delle Fiandre 2021 2° Parigi-Roubaix 2021 3° Milano-Sanremo 2022 3°

E allora serve un sottile equilibrio. Le classiche del Nord sono un carnevale di emozioni e imprevedibilità. I tranelli sono ovunque, così come le occasioni per lanciarsi in cerca di gloria. Gli attacchi arrivano in serie e negli ultimi chilometri salgono esponenzialmente di peso specifico. Mathieu è generoso, istintivo, aggressivo. Ma in una corsa così lunga ed esigente non puoi esserlo sempre. La bravura sta nel leggere i movimenti a cui è vietato non rispondere, per evitare di perdere il treno giusto. Ma anche capire quando è il momento di risparmiare, salvare la gamba, controllare. Per quanto possibile, ovviamente, in questa folle corsa all'oro. Lui correrà per divertirsi, come sempre, con il gradito risultato di divertire noi.

Ma che rientro di van der Poel! Stoppa Roglic e Magrini si esalta

