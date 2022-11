van Aert, Mathieu van der Poel e del Pidcock. Il loro rientro nel cross è ormai alle porte... La stagione di ciclocross è già bella che iniziata, anzi, è già entrata nel vivo dopo gli Europei di Namur vinti da Michael Vanthourenhout, nel maschile , e Fem van Empel, nel femminile . Ma quando comincerà anche la stagione dei tre tenori? Ovviamente stiamo parlando di Wout, Mathieue del Campione del mondo in carica Tom. Il loro rientro nel cross è ormai alle porte...

Pidcock comincia il 19

Tom Pidcock che tra i tre è stato anche il primo a chiudere la sua stagione dopo aver mancato l'assalto al Merksplas, dove si terrà la terza tappa del Superprestige. Poi, il giorno dopo, di nuovo in corsa per il suo debutto in Coppa del Mondo, con la tappa di Overijse. Quest'anno vedremo il corridore britannico per poco tempo. Almeno stando ai piani iniziali di Pidcock e della Ineos Grenadiers, il Campione del mondo del 2022 non lotterà per difendere il titolo conquistato a Fayetteville a gennaio. Ad inizio gennaio dovrebbero esserci le sue ultime corse prima di prendersi un periodo di riposo in vista della stagione su strada. Insomma, Pidocock seguirà la 'cura van Aert', emulando per filo e per segno quanto fatto dal belga che non volò negli Stati Uniti per prepararsi alla stagione su strada e alle Classiche di primavera. Una scelta che ha fatto discutere non poco, anche perché Pidcock è il Campione del mondo... Il primo a rientrare saràche tra i tre è stato anche il primo a chiudere la sua stagione dopo aver mancato l'assalto al titolo mondiale di Mountain bike . Pidcock ripartirà il 19 novembre da, dove si terrà la terza tappa del Superprestige. Poi, il giorno dopo, di nuovo in corsa per il suo debutto in Coppa del Mondo, con la tappa di. Quest'anno vedremo il corridore britannico per poco tempo. Almeno stando ai piani iniziali di Pidcock e della Ineos Grenadiers, il Campione del mondo del 2022 non lotterà per difendere il titolo conquistato a Fayetteville a gennaio. Ad inizio gennaio dovrebbero esserci le sue ultime corse prima di prendersi un periodo di riposo in vista della stagione su strada. Insomma, Pidocock seguirà la '', emulando per filo e per segno quanto fatto dal belga che non volò negli Stati Uniti per prepararsi alla stagione su strada e alle Classiche di primavera. Una scelta che ha fatto discutere non poco, anche perché Pidcock è il Campione del mondo...

Van Aert comincia il 26

Van Aert fu stellare, anche se poi andò via non appena vinto il titolo di Campione nazionale belga. Proprio lui impostò la stagione per essere al meglio, poi, nelle Classiche di primavera. Mission riuscita? A metà, perché van Aert non è riuscito a vincere una Classica Monumento (anche a causa del covid). L'obiettivo della stagione? Vincere il Mondiale e pareggiare i conti con van der Poel. Il corridore della Jumbo Visma farà il suo ritorno il 26 novembre con l'Urban Cross di Kortrijk, seconda tappa dello X2O Trofee. Il debutto in Coppa del Mondo avverrà subito il giorno dopo ad Hulst nei Paesi Bassi (sarà già la 7a tappa). L'anno scorso vinse 9 corse su 10 fu stellare, anche se poi andò via non appena vinto il titolo di Campione nazionale belga. Proprio lui impostò la stagione per essere al meglio, poi, nelle Classiche di primavera. Mission riuscita? A metà, perché van Aert non è riuscito a vincere una Classica Monumento (anche a causa del covid). L'obiettivo della stagione? Vincere il Mondiale e pareggiare i conti con van der Poel. Il corridore della Jumbo Visma farà il suo ritorno il 26 novembre con l'Urban Cross di, seconda tappa dello X2O Trofee. Il debutto in Coppa del Mondo avverrà subito il giorno dopo adnei Paesi Bassi (sarà già la 7a tappa).

Anche van der Poel comincia il 26

van der Poel ha continuato ad ottobre dandosi al gravel Kortrijk, seconda tappa dello X2O Trofee del 26 novembre. Anche perché sarebbe troppo tardi trovare la condizione fisica ideale per sfidare van Aert e Pidcock nelle corse successive. Anche van der Poel sarà impegnato poi con la tappa di Hulst in Coppa del Mondo il giorno successivo. È stato quello che ha chiuso per ultimo tra i tre. Dopo aver mancato l'appuntamento con il Mondiale su strada, si è ritirato dopo mezz'ora dopo essere finito in commissariato nella notte precedente ha continuato ad ottobre dandosi al gravel tra il Mondiale del Veneto e la Serenissima gravel. Il cross però gli manca parecchio e ha deciso di cominciare, come van Aert, ripartendo dall'Urban Cross di, seconda tappa dello X2O Trofee del 26 novembre. Anche perché sarebbe troppo tardi trovare la condizione fisica ideale per sfidare van Aert e Pidcock nelle corse successive. Anche van der Poel sarà impegnato poi con la tappa diin Coppa del Mondo il giorno successivo.

tutti e tre i big del circuito di ciclocross. In una tappa speciale perché sulla neve ( L' anno scorso vinse van Aert che si impose su Vanthourenhout e Pidcock. Van der Poel non era nemmeno presente. Quest'anno, invece, a Vermiglio - salvo sorprese - saranno impegnatidel circuito di ciclocross. In una tappa speciale perché sulla artificiale nel caso non dovesse nevicare quella settimana). Una grandissima occasione per il pubblico italiano di vedere all'opera il Campione del mondo in carica, con altri due che hanno già vestito la maglia iridata nel mondo del ciclocross.

