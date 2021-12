Ad

un gonfiore su un disco intervertebrale, costringendo così il corridore a mettere di nuovo la bici in garage. Ad oggi, ufficialmente, darà forfait alle prossime due gare, ma qualcosa ci dice che van der Poel ne salterà altre ancora. Il dubbio, quindi, è se l'olandese potrà esserci il prossimo 30 gennaio per i La risonanza magnetica eseguita nella giornata di martedì ha evidenziato, costringendo così il corridore a mettere di nuovo la bici in garage. Ad oggi, ufficialmente, darà forfait alle prossime due gare, ma qualcosa ci dice che van der Poel ne salterà altre ancora. Il dubbio, quindi, è se l'olandese potrà esserci il prossimoper i Mondiali di Fayetteville negli Stati Uniti , dove sarebbe andato a caccia della 5a maglia iridata in carriera, la quarta consecutiva. Lui stesso ha dato la sua su questo tipo di quesito...

Le parole di Mathieu van der Poel

È frustrante, ma è così. Il problema è presente da un po' di tempo e sono un po' sollevato dal fatto che ci sia una causa identificabile che può essere risolta con un po' riposo e un trattamento extra. Tutti sanno che il Mondiale negli Stati Uniti è per il primo grande obiettivo del 2022, ma non è certo l'unico né l'ultimo. Per prima cosa voglio guarire completamente, senza la pressione del 'tempo' in modo da poter utilizzare tutte le mie possibilità. Riprenderò quindi la competizione solo quando sarò completamente pronto. Se ce la faccio per i Mondiali?Se ce la faccio, tanto meglio. Se non ci riuscirò, non vedo l'ora che arrivi la Primavera e le corse su strada. [van der Poel al sito ufficiale dell'Alpecin-Fenix]

Strade Bianche (5 marzo) - che Milano-Sanremo (19 marzo). Poi Giro delle Fiandre (3 aprile) e Parigi-Roubaix (17 aprile). Questo discorso fa venire tanti dubbi. La preoccupazione è che la sua stagione sia già finita qui. E quando lo rivedremo? Tra le gare già fissate in calendario per la stagione su strada, ci sono(5 marzo) - che l'ha visto vincitore lo scorso anno - e la(19 marzo). Poi(3 aprile) e(17 aprile).

