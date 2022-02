Ad

Il report del match

Prestazione cinica e di carattere da parte del duo Constantini-Mosaner. Contro un'Australia già matematicamente eliminata, gli azzurri hanno blindato il successo tra sesto e settimo end.

08:40 - L'Italia affonda l'Australia 7-3!

E' FINITA! L'ITALIA FA CINQUE SU CINQUE! All'Australia non riesce l'impresa di recuperare quattro punti di svantaggio nell'ultimo end. Gli avversari sventolano bandiera bianca nel corso dell'ottavo. L'Italia del doppio misto di curling continua a correre: Stefania Constantini e Amos Mosaner si impongono sull'Australia di Tahli Gill e Dean Hewitt (cenerentola del girone) col punteggio finale di ..... Gli azzurri volano così a 5 vittorie su 5 gare disputate, consolidando il primato nel girone olimpico.

08:29 - L'Italia sigilla il match, 7-3!

MATCH IN CASSAFORTE! Gli australiani non riescono a smuovere le tre stone azzurre dal centro del bersaglio. Il draw della Constantini regala tre punti all'Italia. L'Italia entra all'ultimo end con 4 punti di vantaggio e un power play a disposizione. Partita in ghiaccio.

Giocata da tre punti di Constantini: l'Italia vola con 5 vittorie

08:23 - Italia-Australia 4-3

Gli azzurri iniziano alla grande questo penultimo end. Tre stone azzurre a punto per ora.

08:18 - L'Italia limita i danni, 4-3!

AZZURRI ANCORA DAVANTI! Una bocciata magistrale della Constantini cancella due stone australiane dalla casa. L'ultimo tiro di Gill va a bersaglio, consegnando un punto agli oceanici. Ottima interpretazione dell'end da parte degli azzurri, che limitano i danni sulla power play avversaria.

Constantini-Mosaner Credit Foto Getty Images

08:14 - Italia-Australia 4-2

Gran Bocciata di Amos Mosaner! Italia con due stone al centro della casa. L'Australia ha ancora due giocate a disposizione però...

08:08 - Italia-Australia 4-2

Sarà power play per l'Australia! Momento delicato del match.

08:04 - L'Italia si difende bene, 4-2!

BENE COSI'! Il draw di Gill non penetra a sufficienza per rubare il punto all'Italia. La stone degli azzurri marchia un altro punticino a favore. Una questione di millimetri. Alla Constantini basta "bruciare" l'ultimo tiro.

08:00 - Italia-Australia 3-2

Si riprende dopo la pausa. Le due squadre giocano ad annullarsi la guardia alta. Angolo favorevole all'Australia per ora.

07:50 - Australia poco cinica, 3-2

L'ultimo tiro di Constantini non riesce a far uscire la stone australiana dalla casa (questione di un paio di millimetri). Gill però spreca ancora tutto: la sua spazzata non riesce a neutralizzare l'unica stone in campo degli azzurri. POtevano essere due punti per gli avversari, invece Gill ne raccoglie solo uno! 3-2 Italia al break.

07:44 - Italia-Australia 3-1

Hewitt libera la casa! Altra grande bocciata dell'australiano a metà del quarto end. Gli azzurri avevano appoggiato due stone in una zona strategica, ma l'australiano ha vanificato la tattica azzurra con un colpo di forza e precisione.

07:37 - L'Italia ruba la mano, 3-1!

CHE REGALO DA PARTE DELL'AUSTRALIA! Gill urta la guardia azzurra, la sua ultima stone viene neutralizzata e concede un altro punto all'Italia. Mano rubata e partita in discesa!

07:34 - Italia-Australia 2-1

Un altro grande tiro di Dean Hewitt risolve una situazione complicata. L'Italia si era appoggiata bene alle stone avversarie, ma una bocciata dell'australiano ha sparecchiato la casa. Ora però gli azzurri potrebbero infilarsi nuovamente...

07:29 - Italia-Australia 2-1

Grande bocciata di Dean Hewitt! L'australiano allontana la stone gialla dell'Italia, posizionandosi in una zona difficile da spazzare. Situazione critica.

07:25 - Reazione Italia, 2-1!

L'ITALIA SEGNA DUE PUNTI! Gli azzurri ribaltano subito il risultato. Un paio di sbavature per parte premiano l'ultimo tiro di Stefania Constantini, che spazza l'ultima stone australiana a casa praticamente sguarnita.

07:19 - Italia-Australia 0-1

Super bocciata di Amos Mosaner! L'azzurro libera la casa dalle due stone oceaniche. Altra situazione favorevole agli azzurri, che per giunta hanno ancora il martello.

07:14 - L'Australia ruba la mano, 0-1!

PECCATO! L'Australia ruba la prima mano agli Azzurri. Linea troppo larga disegnata da Stefania Constantin all'ultimo tiro. La stone dell'Australia viene spinta più vicina al button e va a punto.

Australia, curling Credit Foto Imago

07:10 - Italia-Australia 0-0

Tahli Gill decide di piazzare una guardia bassa. Mosaner la spazza via. L'angolo è favorevole all'Italia!

07:08 - Italia-Australia 0-0

Quattro lanci già effettuati. L'Australia, attualmente, con una stone a punto. Traffico all'interno della casa, ancora nessuna bocciata.

07:05 - Si parte

Le due coppie si affacciano al rink. Le due stone vengono posizionate sulla tee line. L'Italia avrà il vantaggio del martello nel primo end.

07:00 - Ci siamo!

Amici di Eurosport, benvenuti alla diretta scritta di Italia-Australia, gara valida per il girone olimpico di doppio misto del curling. Azzurri a punteggio pieno, 4 vittorie su 4. Australia cenerentola del girone, con 6 sconfitte in altrettante gare disputate. Un vero e proprio testacoda!

DOPPIO MISTO, GLI IMPEGNI DEGLI AZZURRI

Sabato 5 febbraio, ore 7.05: Australia-Italia (girone)

Sabato 5 febbraio, ore 13.05: Gran Bretagna-Italia (girone)

Domenica 6 febbraio, ore 7.05: Italia Cina (girone)

Domenica 6 febbraio, ore 13.05: Italia-Svezia (girone)

Lunedì 7 febbraio, ore 2.05: Canada-Italia (girone)

Lunedì 7 febbraio, ore 13.05 EVENTUALI SEMIFINALI DOPPIO MISTO

Martedì 8 febbraio, ore 7.05 EVENTUALE FINALE PER IL BRONZO

Martedì 8 febbraio, ore 13.05 EVENTUALE FINALE PER L'ORO

*orario italiano

IL RECAP DI VENERDI' 4 FEBBRAIO

I Giochi sono ufficialmente inaugurati dalla Cerimonia nel Bird's Nest, fra fuochi d'artificio e suggestivi giochi di luce. Sui campi di gara invece belle notizie dal pattinaggio di figura (col 3° posto di Guignard-Fabbri nella Dance Rhythm) e dalla coppia azzurra di misto di curling Constantini-Mosaner.

IL PROGRAMMA DI SABATO 5 FEBBRAIO

Francesca Lollobrigida spera in una medaglia nei 3000 metri donne del pattinaggio di velocità. Si giocano il podio anche le staffette miste del biathlon (staffetta mista 4x16km) e dello short track.

IL CALENDARIO COMPLETO DELLE OLIMPIADI INVERNALI

Il calendario completo delle Olimpiadi invernali di Pechino 2022: gare, orari, giorni e dove vedere tutte le gare. Noi vi offriremo la diretta scritta di tutti gli eventi.

