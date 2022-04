È la, nel quarto appuntamento del campionato mondiale 2022, il primo di una lunga tournée in Europa. L’iconico circuito dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari ospita il nuovo format sperimentato nella stagione precedente: dopo le qualifiche del venerdì , che hanno assegnato lae definito una prima griglia di partenza, ecco una breve gara su un terzo della distanza totale rispetto alla vera e propria corsa che determina il trionfatore del Gran Premio dell’Emilia-Romagna. Un assaggio di quello a cui l’ orda di tifosi Ferrari assisterà , una corsa quasi motociclistica per la distanza, in cui è assolutamente vietato sbagliare, dato che la classifica finale sarà l’ordine di partenza della tradizionale gara domenicale.

Sarà ancora una volta lotta serratissima tra Max Verstappen e Charles Leclerc per stabilire chi partirà davanti a tutti sul tracciato di Imola. Durante le qualifiche, il fato questa volta ha premiato il campione del mondo in carica rispetto al leader della classifica piloti , mentre pioggia e bagnato (scongiurati durante la sprint race) hanno scompigliato le carte in tavola. Ed ecco che l’antipasto di sabato diventa occasione fondamentale di risalire la china per Carlos Sainz - che parte dalla quinta fila dopo l’incidente in Q2 - e per le Mercedes, fuori dalla top-10 nelle qualifiche.