Scatta lo show della Formula 1 con la, quinto round del Mondiale 2022. Sulle strade del capoluogo della Florida va in scena quello che è già stato soprannominato “il Super Bowl della F1”, sia per la pomposità del contesto sia per la localizzazione del circuito, adiacente alla culla sportiva della città statunitense, l’Hard Rock Stadium. Un tracciato metropolitano, quello del Miami International Autodrome , ad alta velocità media e che non lascia scampo agli errori.

Uno spettacolo tinto fortemente di rosso alla partenza, perché dopo tre stagioni la, con Charles Leclerc autore della pole position precedendo Carlos Sainz, ritrovato almeno per un giorno dopo gli errori dei precedenti Gran Premi e l’ incidente nelle libere del venerdì . Il Cavallino Rampante non vuole lasciarsi sfuggire un’occasione così importante per riallungare in classifica sulle Red Bull, accodate in seconda fila. La prima gara della storia sul circuito di Miami inizia alle 21:30, di seguito la DIRETTA SCRITTA con tutti gli aggiornamenti della corsa.