Esordio stagionale dunque per Sofia Goggia: fari puntati sull’azzurra che lo scorso anno su questo pendio realizzò una La nuova stagione di Coppa del Mondo femminile comincia anche per le specialiste della velocità: a Lake Louise, in Canada, il weekend scatta con la discesa libera.: fari puntati sull’azzurra che lo scorso anno su questo pendio realizzò una strepitosa tripletta e mise le basi per una stagione da record che l’ha portata a conquistare la seconda coppa di specialità consecutiva . C’è grande attesa per rivedere la vicecampionessa olimpica all’opera, ripresa completamente dall’ infortunio di Cortina . Parte con i favori del pronostico, ma dovrà fare i conti con tante accreditate rivali, dalle elvetiche Suter e Gut-Behrami alle austriache molto rapide durante le prove. Insieme a Goggia, il gruppo delle azzurre è completato dalle sorelle Delago, Elena Curtoni, Marta Bassino, Laura Pirovano, Karoline Pichler e Roberta Melesi.

discesa libera femminile di Lake Louise. Il via è previsto alle ore 20.00 ed è possibile seguire l’evento in diretta televisiva sui canali Eurosport, di seguito invece la DIRETTA SCRITTA con tutti gli aggiornamenti in tempo reale. Annullata la prima delle tre gare maschili a Beaver Creek , il programma odierno della Coppa del Mondo di sci alpino è concentrato esclusivamente sulla. Il via è previsto alle ore 20.00 ed è possibile seguire l’evento in diretta televisiva sui canali Eurosport, di seguito invece la DIRETTA SCRITTA con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

19:48 - Occhi puntati su Goggia

Prima gara veloce della stagione per le donne nella località canadese dove una settimana fa sono scesi gli uomini. Pettorale rosso riservato alla detentrice della coppa di specialità per Sofia Goggia, che circa un anno fa sbalordì tutti con l'hat trick tra discese e Super-G. Riuscirà a confermarsi?

19:40 - Tra poco comincia la stagione delle discesiste!

Amiche ed amici di Eurosport, un saluto da Luca Montanari e benvenuti alla DIRETTA SCRITTA della primma delle due discese femminili di Lake Louise in programma nel fine settimana! Debutto stagionale per le donne-jet, il cancelletto di partenza si aprirà per la prima volta alle ore 19.00.

