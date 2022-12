Si inizia alle 9:30 con la prima manche del gigante maschile di Val d’Isere, seguita da quello femminile a Sestriere (10:30); seconde manche in programma a partire dalle 12:30. Tutte le gare sono visibili in diretta e streaming sui canali Eurosport, di seguito la DIRETTA SCRITTA con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

10:37 - Distacco pesante per Brignone

Federica Brignone ancora in ritardo di forma. L'azzurra accumula decimi nella parte centrale, recupera un po' nel finale ma è comunque staccata di 89 centesimi.

10:35 - Shiffrin terza

Mikaela Shiffrin accorta: non sbaglia nulla, ma è un po' trattenuta e al traguardo ha 37 centesimi di distacco.

10:33 - Worley dietro Marta

Era partita bene Tessa Worley, ma nel finale anche per lei c'è qualche problema e chiude a 33 centesimi da Bassino.

10:31 - Bassino, qualche sbavatura

1.12:37, manche lunga per il gigante femminile. Qualche problema per Marta Bassino, che è il primo riferimento cronometrico.

10:26 - Tra poco le ragazze

Tra poco si parte col gigante femminile sulle nevi italiane di Sestriere. Il pettorale 1 è di Marta Bassino, Shiffrin ha il 3 e Brignone il 4, Vlhova il 6 e Goggia e Curtoni 31 e 32.

10:21 - Situazione in ghiaccio dopo i primi trenta

Joan Verdu sembrava poter scossare la classifica, invece anche lui si inclina troppo ed esce. Si chiude quindi la prima manche con Odermatt nettamente al comando con 45 centesimi di vantaggio su Manuel Feller e più di un secondo su tutti gli altri: bagarre per la terza posizione a metà gara, guida il gruppo Schmid davanti ai norvegesi McGrath, Kristoffersen (pari merito con Meillard) e Braathen. Ottavo Pinturault. Migliore azzurro Giovanni Borsotti (15°), fuori De Aliprandini, si spera nella qualificazione degli altri azzurri che scendono più avanti.

Ora però ci concentriamo sulla prima manche del gigante femminile a Sestriere, che comincia pochissimo.

10:16 - Borsotti 15°

Prima manche più che discreta per Giovanni Borsotti: paga 2"81 da Odermatt ma può ritenersi soddisfatto del 15° posto ex-aequo con Leitinger. Può giocarsi un buon piazzamento nella prossima metà di gara.

10:05 - Schwarz decimo

Marco Schwarz agguanta una top-10 provvisoria, ma con un distacco di quasi due secondi dal leader Marco Odermatt. L'austriaco può comunque giocarsi le proprie carte per una rimonta in seconda manche: il quarto posto dista poco più di mezzo secondo.

10:01 - Out anche Windingstad

Terzo ritiro tra gli ultimi cinque scesi, nonostante la visibilità sia migliorata. Anche il norvegese Rasmus Windingstad si inclina troppo e non riesce a restare dentro al tracciato.

10:00 - McGrath 4°!

Bravissimo Atle Lie McGrath, migliore dei norvegesi e davanti al compagno Kristoffersen per un decimo abbondante. Perde tanto a inizio muro, ma per il resto del tracciato viaggia quasi alla pari di Odermatt, chiudendo quarto a +1"32.

9:56 - 1° Odermatt, 2° Feller e 3° Schmid dopo i primi 15

Si chiude il gruppo dei migliori e abbiamo già un'indicazione importante sulla classifica. Odermatt continua a fare un altro sport e solo Manuel Feller è riuscito a stargli relativamente vicino (+0"45). Tutti gli altri sono ad oltre un secondo di ritardo e, salvo clamorosi scenari, possono giocarsi al massimo il podio: quarti Kristoffersen e Meillard (+1"49), sesto Braathen, settimi Brennsteiner e Pinturault, nono Kranjec, decimo Murisier. Out l'azzurro De Aliprandini insieme al croato Zubcic.

9:54 - Altro ritiro per De Aliprandini!!

Nooooo, non ci voleva per Luca De Aliprandini!! L'azzurro si inclina troppo e salta la porta sul muro, collezionando la seconda uscita consecutiva nella prima manche. Un altro zero pesantissimo sul morale del trentino.

9:52 - Fuori Zubcic

Il primo ritiro della giornata è di Filip Zubcic. Mai in gara il croato, che prima tocca lo scarpone pagando già più di tre secondi al primo intermedio, poi va a sbattere con la spalla contro al palo finendo fuori pista.

9:50 - Brennsteiner come Pinturault, settimo

Anche Brennsteiner è in luce verde dopo il primo settore, ma paga tanto come tutti gli altri. L'austriaco chiude a 1"63 da Odermatt, settimo ex-aequo con Pinturault, a meno di mezzo secondo dalla zona podio.

9:48 - Schmid terzo!

Senza paura il tedesco Alexander Schmid, che si issa in zona podio: più veloce di Odermatt nel primo settore, limita i danni nel tratto più tecnico del tracciato e chiude al terzo posto anche se con un ritardo superiore al secondo. Scalza di una posizione Kristoffersen e Meillard.

9:43 - Radamus sbaglia

Gran peccato per lo statunitense, che finisce larghissimo a centro muro perdendo tanta velocità e rischiando di venire eliminato dalla seconda manche. Distacco di tre secondi da Odermatt.

9:42 - Pinturault indietrissimo

Niente da fare nememno per Alexis Pinturault! Inizio negativo sulle nevi di casa, sesto provvisorio a +1"63 dal leader di specialità e della generale.

9:40 - Kristoffersen a quasi un secondo e mezzo!

Errore d'interpretazione nell'ingresso sul muro per Henrik Kristoffersen che gli costa caro: il norvegese classe '94 perde ritmo e taglia il traguardo staccato di 1"49 da Odermatt a metà gara. Si può consolare con il terzo posto provvisordio, ex-aequo con Loic Meillard.

9:36 - Kranjec troppo controllato

Tempo alto per lo sloveno Zan Kranjec in questa prima manche di gigante: è in ritardo di 1"87 dal leader Odermatt, sciando troppo in trattenuta, ma anche lui ruba un centesimo nell'ultimo settore.

9:34 - Feller a meno di mezzo secondo

Significativa la manche dell'austriaco Manuel Feller: chiude a 45 centesimi di ritardo da Odermatt guadagnando un decimo nel finale. Ottima prova del tirolese.

9:33 - Odermatt vola già!

Impressionante Marco Odermatt! Guadagna un secondo solamente nel tratto centrale (dove aveva sbagliato Braathen) e chiude con un secondo e mezzo di vantaggio sul norvegese. L'impressione è che ancora una volta sarà suo il tempo da battere.

9:31 - Braathen apre le danze

Braathen taglia il traguardo in 1:03.43. Diversi errori di linea per il giovane norvegese, difficilmente riuscirà a restare nelle primissime posizioni.

9:28 - L'ordine di partenza dei big

Ad aprire il gigante maschile ci pensa Lucas Braathen, tra gli outsider di giornata, seguito dal principale favorito Marco Odermatt. Pettorale numero 3 per Feller, poi Kranjec (secondo a Sölden), Meillard, Kristoffersen e Pinturault con il 7. Attenzione anche ai norvegesi McGrath e Windingastad col numero 16 e 17.

9:25 - Nevica a Val d'Isere

Cinque minuti al via della prima manche maschile. Continua a nevicare nella località francese, ma le condizioni sono buone per gareggiare. Sarà la 90ª volta che si scende a Val d'Isere. L'anno scorso in gigante vinse, neanche a dirlo, Odermatt davanti al padrone di casa Pinturault e all'austriaco Feller.

9:20 - Gli azzurri in gara nel gigante di Val d'Isere

un'Italia che in questo inizio stagione al maschile non ha ancora ottenuto una top-10. Il 32enne trentino scatta col pettorale numero 14, poi dovremo aspettare per trovare gli sei italiani impegnati: 26 Giovanni Borsotti, 42 Simon Maurberger, 48 Riccardo Tonetti, 49 Filippo Della Vite, 56 Hannes Zingerle, 58 Tobias Kastlunger. A più di un mese dalla tappa d'apertura di Sölden, torna il gigante maschile. Leader della spedizione azzurra Luca De Aliprandini , chiamato al riscatto di. Il 32enne trentino scatta col pettorale numero 14, poi dovremo aspettare per trovare gli sei italiani impegnati: 26 Giovanni Borsotti, 42 Simon Maurberger, 48 Riccardo Tonetti, 49 Filippo Della Vite, 56 Hannes Zingerle, 58 Tobias Kastlunger.

9:15 - Tra poco la prima manche di gigante maschile

Amiche ed amici di Eurosport, buongiorno e benvenuti alla DIRETTA SCRITTA della Coppa del Mondo di sci alpino! Inizio di weekend dedicato allo slalom gigante: si comincia a Val d'Isere con gli uomini, a seguire la prima manche femminile in scena a Sestriere.

