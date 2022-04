11:41 - Consolida il vantaggio Fritz

Ad

Game in cui deve salvare anche palla break, ma alla fine Fritz tiene il servizio affidandosi a un ace nel momento chiave e scappa via sul 4-1. Mezz'ora di partita scoccata in questo momento. Davidovich comunque è in partita al di là di quanto dica il punteggio.

ATP, Monte Carlo Sinner gestisce "le incognite": Coric e il fisico, Jannik è al 2° turno 11/04/2022 A 16:57

11:33 - Break Fritz, 3-1

Strappa il servizio l'americano che sta mostrando anche una bella condizione fisica. Dal punto di vista degli spostamenti difensivi è rapido, si muove bene Fritz. Primo allungo di questa partita: 3-1.

11:25 - Equilibrio in avvio

Fritz e Davidovich da questi primissimi scambi stanno confermando l'equilibrio negli scambi.

10:50 - Fritz-Davidovich, si apre la giornata

Ad aprire la giornata un match subito interessante. C'è Taylor Fritz, giocatore caldissimo delle ultime settimane. Campione a Indian Wells, subito bene anche sulla terra rossa. Non a caso l'americano è il n°4 della Race. Meglio di lui solo Nadal, campione in Australia, Alcaraz e Medvedev. Insomma, sta andando fortissimo. Sfida Davidovich, l'uomo che ha eliminato Djokovic al 2° turno e che sulla terra rossa già aveva fatto i quarti qui l'anno scorso (oltre che al Roland Garros). 1-1 i precedenti tra i due, anche se datati. Entrambi sulla terra: 1° turno qualificazione Madrid 2018, dove vinse Fritz; 1° turno Estoril 2019, dove vinse Davidovich. Per quanto espresso questa settimana forse Davidovich ci arriva con più certezze, ma dopo le fatiche con Lucas Catarina comunque Fritz ha tirato fuori un bel tennis. Sarà un match equilibrato.

Highlights di ieri

Per chi si fosse perso le partite di ieri, qui sotto gli highlights di tutte le partite. In particolare Sinner-Rublev, con Jannik che ha raggiunto per la prima volta i quarti di un Masters 1000 sulla terra rossa.

Order of Play - Venerdì 15 aprile - Sinner-Zverev 3° match

Giornata ricchissima di tennis a Monte Carlo con i quattro quarti di finale uno dopo l'altro sul centrale. Il programma si apre con Fritz-Davidovich, poi Dimitrov-Hurkacz, dopodiché Sinner-Zverev, infine Tsitsipas-Schwartzman. Qui sotto come sempre in grafica l'order of play completo anche con i doppi sul campo dei Principi.

ATP, Monte Carlo Wawrinka dura solo un set, passa Bublik. Avanti anche Korda e Ramos 11/04/2022 A 14:31