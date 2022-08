Una lotta fino alla bandiera a scacchi ha aiutato Mehdi Bennani a centrare il podio per la prima volta nel 2022 nel WTCR - FIA World Touring Car Cup.

Il marocchino si è piazzato secondo dietro a Rob Huff in Gara 2 della WTCR Race of Alsace GrandEst e anche se il pilota del Comtoyou Team Audi Sport non è riuscito a convertire la sua pole position sulla griglia di partenza di Gara 2 in un successo, la piazza d'onore alle spalle del suo ex compagno di squadra della Sébastien Loeb Racing è stato positivo.



"Entrambi stavamo spingendo al massimo le nostre auto", ha detto Bennani. "Se avesse commesso uno o due errori, sarei stato al suo fianco. È bello e per me è positivo tornare nel WTCR quest'anno e confrontarmi con questi piloti famosi e di fama mondiale e lottare con loro. Ho avuto un po' di sfortuna, ma finalmente ho ottenuto il mio primo podio dell'anno e sono più che felice. Ho lottato fino alla fine".

