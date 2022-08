Tom Coronel ha potuto godersi le classiche corse di auto turismo nell'evento del WTCR - FIA World Touring Car Cup in Alsazia GrandEst.

Alla guida di un'Audi RS 3 LMS gommata Goodyear, l'olandese ha ottenuto un sesto posto in Gara 1 ad Anneau du Rhin.



"Sono stato anche quinto, ma anche nell'erba e anche gentile con il mio compagno di squadra [Gilles] Magnus perché è in una buona posizione in [classifica], quindi dovevo lasciargli spazio. Sono riuscito a mantenere la mia posizione, ma poi è arrivato [Norbert] Michelisz che mi ha affiancato in modo piuttosto aggressivo; ho perso slancio e Rob Huff mi ha superato. Così mi sono ritrovato sesto nella prima gara.



"Ho semplicemente fatto una bella gara, anche se avremmo avuto la velocità per finire un po' più in alto, ma è stata una gara davvero piacevole, una bella gara di auto turismo classiche con un po' di tira e molla. Sono sicuro che è stato bello da vedere anche per gli spettatori".



Coronel si è dovuto accontentare della 11a piazza in Gara 2, dopo un problema di alimentazione in partenza e un'incomprensione con Esteban Guerrieri che lo ha fatto scendere in classifica.



"Ancora una volta sono partito molto bene, ma all'improvviso il motore non ha erogato tutta la potenza mentre passavo dalla prima alla seconda [e] per questo ho perso tutta la velocità sul rettilineo. Di conseguenza, alla prima curva ero ottavo e questa è stata la posizione che ho mantenuto per tutta la gara, fino a quando Guerrieri non si è mosso nelle fasi finali".



Oltre ai risultati complessivi, Coronel ha concluso Gara 1 al secondo posto tra i concorrenti del WTCR Trophy e al terzo in Gara 2 nella categoria dei piloti indipendenti.



Con la tradizionale pausa estiva del WTCR, Coronel si concentrerà sulla sua stagione nel TCR Europe Touring Car Series con Comtoyou al Nürburgring, in Germania dal 26 al 28 agosto. Dopo quattro eventi è quinto nella classifica.

Ad

WTCR Monteiro contento del miglior piazzamento a punti nel WTCR 2022 12/08/2022 A 06:46

WTCR Nagy torna nel WTCR dopo l’infortunio e va a punti in Alsace GrandEst 11/08/2022 A 14:43