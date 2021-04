Jordi Gené correrà nel WTCR – FIA World Touring Cup quest'anno facendo il ritorno alla massima serie turismo.

Il 50enne sarà compagno di Mikel Azcona in Zengö Motorsport per condurre la CUPRA Leon Competición, dopo che in passato era stato protagonista nel FIA World Touring Car Championship tra 2005 e 2010.



“Negli ultimi anni sono stato coinvolto da CUPRA nello sviluppo delle sue auto, correndo in varie serie, ma è da tempo che non ero nel Mondiale - dice il catalano - Qui il livello è spettacolare e impegnativo, ho massimo rispetto per tutti i partecipanti e sono voglioso di iniziare".



“So che le prime gare saranno toste, è da tempo che non combatto ruota a ruota, ma cercheremo di ottenere un bel risultato e lottare per i punti da portare al marchio. Non mi pongo un obiettivo personale, ma sappiamo tutti che dobbiamo combattere per regalare alla Cupra il titolo".



Gené farà il suo debutto nella serie al Nürburgring Nordschleife il 3-5 giugno.

WTCR Il PURE ETCR protagonista nel weekend della WTCR Race of Hungary 21 ORE FA

WTCR Engstler: “Quello che abbiamo imparato nel 2020 ci sarà utile quest’anno” IERI A 06:19