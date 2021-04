Rob Huff cercherà di imporsi per il secondo anno di fila in STCC TCR Scandinavia.

Dopo due anni nel WTCR – FIA World Touring Car Cup con la Sébastien Loeb Racing (nei quali ha totalizzato 2 vittorie, 4 Pole, 4 giri veloci e 453 punti), l'inglese ha rinnovato l'accordo con la Lestrup Racing per guidare la Volkswagen.



Lo scorso anno ha conquistato il titolo seguendo Roberto Colciago (2002) come pilota non-scandinavo a farcela, dunque per il 2021 avrà il #1 in macchina al posto del #12.



"Sono entusiasta di tornare in STCC TCR Scandinavia come campione dopo quella che è stata una delle stagioni più emozionanti - ha detto Huff, Campione del FIA World Touring Car 2012 - È stato un tuffo nel buio l'anno scorso, e mi sento molto più preparato per il 2021 in quanto conosco almeno quattro dei circuiti in cui andremo".



"Sono enormemente grato al Lestrup Racing Team per quello che hanno fatto l'anno scorso e non vedo l'ora di ricominciare. Mi aspetto un campionato molto duro; probabilmente anche più duro dell'anno scorso, e faremo tutto il possibile per essere all'altezza della sfida".







Il WTCR comincerà invece il 3-5 giugno con la WTCR Race of Germany del Nürburgring Nordschleife.



Foto: Martin Öberg

