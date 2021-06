Norbert Michelisz non ha cominciato benissimo la stagione 2021 del WTCR – FIA World Touring Car Cup al Nürburgring Nordschleife.

Al volante della Hyundai Elantra N TCR gommata Goodyear, il pilota della BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse era dato fra i favoriti, ma in Gara 1 non è andato oltre il quinto posto, mentre partendo dal terzo posto per Gara 2 è incappato in una carambola che l'ha messo KO subito.



"Non ho avuto una buona partenza in Gara 1 e ho perso un paio di posizioni. C'è stato un contatto sulla parte posteriore destra e sono andato di traverso. Sono riuscito a recuperare perché la macchina funzionava bene, ma il quinto posto è stato un po' una limitazione dei danni", spiega l'ungherese.



"La mia partenza in gara 2 è stata molto meglio ed ero più o meno nel gruppo, ma sono stato costretto a stare molto largo perché all'interno c'è stato del caos; qui purtroppo mi sono trovato schiacciato contro le barriere con qualcuno che mi è venuto addosso. Ero nel posto sbagliato al momento sbagliato e alla fine la mia gara è finita alla prima curva. È un peccato perché il mio obiettivo era quello di prendere punti, ma bisogna accettare che ci siano gare come questa".

