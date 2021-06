Yvan Muller ha visto sfumare all'ultimo giro il successo in Gara 1 del WTCR – FIA World Touring Car Cup per mano di Tiago Monteiro.

Alla WTCR Race of Germany del Nürburgring Nordschleife, il francese aveva condotto fin dal via con la sua Lynk & Co 03 TCR gommata Goodyear, ma sul lungo rettilineo Döttinger Höhe il portoghese della ALL-INKL.DE Münnich Motorsport ha sfruttato una maggiore potenza della propria Honda per beffarlo.



“Ci siamo andati molto vicini a vincere, ma non abbastanza - spiega il portacolori della Cyan Racing Lynk & Co - Sapevamo che sarebbe potuto accadere, forse avrei dovuto far passare Yann [Ehrlacher]".



"Con un secondo e un settimo posto in Gara 2 alla fine non è stato un brutto weekend e abbiamo preso tanti punti. Ora cerchiamo di concentrarci sulle prossime gare per tornare a lottare".

