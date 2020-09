Il pilota della ALL.INKL.DE Münnich Motorsport era al massimo arrivato quarto con la sua Honda nel 2019, ma nella WTCR Race of Belgium ha centrato il terzo posto in Gara 1.



“L'anno scorso potevo vincere a Vila Real, ma purtroppo non sono stato fortunato - ha detto il 21enne ungherese - Iniziare così l'anno con la ALL-INKL che ha due macchine sul podio è ottimo, specialmente per me".



“Non mi aspettavo di esserci già al primo round, è stata una bella lotta, a volte anche serrata. Abbiamo avuto qualche problemino ai freni e ho rischiato molto nel finale, per cui mi sono anche dovuto risparmiare un po'".