Tassi ringrazia Monteiro per l’aiuto nella seconda vittoria di Esports WTCR

Attila Tassi ha voluto ringraziare il suo compagno di squadra Tiago Monteiro per averlo aiutato ad ottenere la seconda vittoria nella Pre-Stagione di Esports WTCR Championship.

Al volante della sua Honda Civic Type R TCR, il pilota della ALL-INKL.DE Münnich Motorsport si è imposto in Gara 2 sul virtuale Slovakia Ring beneficiando della protezione da parte del portoghese nei primissimi giri.



L'ungherese partiva infatti dalla DHL Pole Position della griglia invertita e al suo fianco c'era appunto Monteiro, che alla prima curva gli si è masso in scia facendo da tappo a tutti gli altri e dando modo al 21enne di incrementare il suo vantaggio.



In questo modo Tassi è riuscito ad ottenere quella che è la seconda vittoria nella serie dopo quella del Salzburgring.



“Prima di tutto grazie a Tiago, penso che gli dovrò una birra! Dal secondo giro mi ha difeso e sapevo che dovevo dare il 100% per scappare, senza fare errori e preservando le gomme, che non è il mio forte. Ho visto Mikel ed Homola che si avvicinavano, ma avevo un buon vantaggio e sono molto contento di questa seconda vittoria. Spero di tenere questo ritmo fino a fine stagione”, ha commentato Tassi.

