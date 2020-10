Il piccolo Monteiro, membro dello Skywalker Young Guns Team, ha vinto il penultimo round del campionato di kart portoghese a Braga, mentre suo padre chiudeva secondo in Gara 3 dell'Hungaroring.



Monteiro Jr si era classificato terzo e quarto nelle batterie delle qualifiche, mentre la pre-finale gli aveva portato un settimo posto. Da lì ha rimontato fino al successo, conquistato per soli 0"066 sul secondo e siglando il miglior giro.



“Sono sempre contento quando vinco, specialmente se è difficile farlo - ha detto il bambino di 10 anni - La stagione nella Classe Youth è andata bene, spero a fine anno di essere Campione".



Tiago, sceso dalla Honda Civic Type R TCR della ALL-INKL.DE Münnich Motorsport, ha detto: "Mio figlio ha vinto la gara di casa, quindi ha fatto meglio di me, anche perché è primo in campionato. Sono orgoglioso di lui".



Il WTCR – FIA World Touring Car Cup ricomincia al MotorLand Aragón (30 ottobre-1 novembre). Noah Monteiro sarà in azione coi kart a Baltar il 14-15 novembre.