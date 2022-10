Prima della pausa estiva del WTCR – FIA World Touring Car Cup, Ryan Ghis della FIA ha posto tre domande chiave ai piloti. Oggi parliamo con Mehdi Bennani del Comtoyou Team Audi Sport.

Qual è la tua curva preferita nel calendario WTCR e perché?

"Non c'entra col WTCR, ma ogni volta che vado a Spa sono carichissimo, adoro l'Eau Rouge e il Raidillon".



Auto e pista preferite?

"Sceglierei il Losail International Circuit in Qatar, è una pista che mi piace molto e ci sono molte curve ad alta velocità. Sceglierei un prototipo come una LPM2 per guidare su quel tracciato".



La tua vacanza ideale?

"Un po' di relax con la mia famiglia sarebbe la mia vacanza estiva perfetta".



Prossima intervista: Néstor Girolami, ALL-INKL.COM Münnich Motorsport

Ad

WTCR Ricordi: il WTCR a Suzuka, ecco la Top5 del Giappone IERI ALLE 06:05

WTCR Un pupillo di GIrolami ai FIA Motorsport Games 05/10/2022 ALLE 05:21