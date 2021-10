Santiago Urrutia svetta al termine delle Prove Libere 2 della WTCR Race of France, mentre tutti i piloti del WTCR – FIA World Touring Car Cup hanno continuato ad acclimatarsi sul Circuit Pau-Arnos in vista delle Qualifiche di oggi pomeriggio.

Il ragazzo della Cyan Performance ottiene l'1'19"295 a bordo della sua Lynk & Co 03 TCR, superando nel finale la Honda Civic Type R TCR di Néstor Girolami (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport) per appena 0"047.



Anche in questo caso tutti sono vicinissimi, con la Top17 in meno di 1" dopo i 30' di sessione, con quattro marchi su cinque presenti fra i primi 10.



Yvan Muller (Cyan Racing Lynk & Co) conclude terzo dopo aver svettato nelle FP1, seguito da Nathanaël Berthon (Comtoyou DHL Team Audi Sport).



Top5 per Norbert Michelisz (BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse), il migliore delle Hyundai Elantra N TCR, mentre il Goodyear #FollowTheLeader Yann Ehrlacher è sesto con la sua Lynk & Co, tirandosi dietro quella di Thed Björk.



Tom Coronel (Audi), Gabriele Tarquini (Hyundai) e Frédéric Vervisch (Audi) completano la Top10.



Gilles Magnus è 11° dopo un paio di escursioni fuori pista, tenendosi alle spalle la Cupra Leon Competición di Mikel Azcona (Zengő Motorsport), Jean-Karl Vernay (Hyundai), Attila Tassi (Honda) ed Esteban Guerrieri (Honda).



Le Qualifiche della WTCR Race of France sono in programma alle 16;00.

