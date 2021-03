Real Madrid-Atalanta: la gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League si giocherà martedì 16 marzo alle ore 21:00 all'Estadio Alfredo Di Stefano di Madrid. Live su Canale 5 (in chiaro) e su Sky Sport. Dopo il confortante l'Atalanta veleggia verso la grande notte di Champions. Ad attenderla ci sarà il Real Madrid, si giocherà martedì 16 marzo alle ore 21:00 all'Estadio Alfredo Di Stefano di Madrid. Live su Canale 5 (in chiaro) e su Sky Sport. Dopo il confortante 3-1 contro lo Spezia , firmato da Pasalic e Muriel,. Ad attenderla ci sarà il Real Madrid, vittorioso per 1-0 all'andata con gol di Mendy e voglioso di continuare una striscia di 8 risultati utili consecutivi. Per passare il turno la formazione guidata da Gian Piero Gasperini è costretta a vincere segnando almeno due gol. Infatti, in caso di successo per 1-0, si andrebbe ai supplementari. Andiamo a vedere le probabili formazioni e dove seguire il match in tv.

Real Madrid-Atalanta: le probabili formazioni

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Lucas Vazquez, Ramos, Varane, Mendy; Kroos, Modric, Valverde; Vinicius, Benzema, Asensio. All. Zidane

Champions League Amazon, Sky e Mediaset: come si vedrà la Champions in tv nel 2021 18/02/2021 A 13:08

Atalanta (3-4-2-1): Sportiello; Tolói, Romero, Djimsiti; Maehle, De Roon, Pessina, Gosens; Pasalic: Muriel, Zapata. All. Gasperini

Arbitro: Danny Makkelie (Olanda)

Real Madrid-Atalanta in Diretta TV

Real Madrid-Atalanta sarà visibile in diretta tv in chiaro su Mediaset (Canale 5). In alternativa, il match sarà visibile anche su Sky, precisamente sul canale Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre).

Real Madrid-Atalanta in Live Streaming

Real Madrid-Atalanta sarà disponibile in Live-Streaming gratuito su Mediaset Play, semplicemente collegandosi al sito ed effettuando l'accesso. Su SkyGo per gli abbonati Sky e su NowTv per colore che acquistano il pass sport.

Approfondimenti e dichiarazioni

Gasperini: "Non ci possiamo snaturare, nemmeno col Real"

Gli ultimi 5 risultati del Real Madrid

Real Madrid-Elche 2-1 (61' Calvo, 73', 91' Benzema)

Atletico Madrid-Real Madrid 1-1 (15' Suarez, 88' Benzema)

Real Madrid-Real Sociedad 1-1 (55' Portu, 89' Vinicius)

Atalanta-Real Madrid 0-1 (86' Mendy)

Valladolid-Real Madrid 0-1 (65' Casemiro)

Zidane: “Un ritorno di CR7? A Madrid lo amano tutti”

Gli ultimi 5 risultati dell'Atalanta

Atalanta-Spezia 3-1 (53', 72' Pasalic, 55' Muriel, 81' Piccoli)

Inter-Atalanta 1-0 (54' Skriniar)

Atalanta-Crotone 5-1 (12' Gosens, 23' Simy, 48' Palomino, 50' Muriel, 58' Ilicic, 85' Miranchuk)

Sampdoria-Atalanta 0-2 (40' Malinovskyi, 70' Gosens)

Atalanta-Real Madrid 0-1 (86' Mendy)

Atalanta-Real Madrid: informazioni utili

Data, ora e luogo: martedì 16 marzo alle 21:00 allo stadio Alfredo Di Stefano di Madrid ( : martedì 16 marzo alle 21:00 allo stadio Alfredo Di Stefano di Madrid ( qui la diretta

Zidane: "Rosso esagerato? C'è un arbitro che decide"

Liga Sempre Benzema: il Real ribalta l'Elche prima dell'Atalanta, 2-1 IERI A 15:11