Bologna-Juventus in Diretta Tv e Live Streaming: il match della 27a giornata di Serie A sarà trasmesso da Sky Sport Uno (canale 201 del satellite e canali 472 e 482 del digitale terrestre) e da Sky Sport Serie A (canale 202 del satellite e canali 473 e 483 del digitale terrestre). Il Live-Streaming sarà disponibile su Sky Go. Eurosport vi offrirà la diretta scritta minuto per minuto.

Diretta minuto per minuto

Bologna-Juventus: le probabili formazioni

Serie A Tensione Sarri-Pjanic: il bosniaco rischia il Bologna, Juve in campo con Ramsey e Bentancur DA UN' ORA

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Denswil, Dijks; Poli, Medel; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio. All.: Sinisa Mihajlovic.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, De Sciglio; Bentancur, Pjanic, Matuidi; D.Costa, Dybala, Ronaldo. All.: Maurizio Sarri.

Play Icon WATCH Serie A, si riparte dopo il lockdown! Tutto quello che devi sapere sul campionato in 2 minuti 00:02:08

Bologna-Juventus: dove vederla in tv e in Live-Streaming

Gli ultimi 5 risultati del Bologna

Lazio-Bologna 2-0 (18' L. Alberto, 21' Correa)

Bologna-Udinese 1-1 (33' Okaka, 92' Palacio)

Bologna-Genoa 0-3 (28' Soumaoro, 44' Sanabria, 90' rig. Criscito)

Roma-Bologna 2-3 (16' Orsolini, 22' aut. Denswil, 26' e 51' Barrow, 72' Mkhtaryan)

Bologna-Brescia 2-1 (36' rig. Torregrossa, 42' Orsolini, 89' Bani)

Play Icon WATCH Come cambia la Juventus se dovesse acquistare Nicolò Zaniolo 00:01:38

Gli ultimi 5 risultati della Juventus

Napoli-Juventus 0-0 (4-2 d.c.r.)

Juventus-Milan 0-0

Juventus-Inter 2-0 (55' Ramsey, 67' Dybala)

Lione-Juventus 1-0 (31' Tousart)

Spal-Juventus 1-2 (39' Ronaldo, 60' Ramsey, 69' rig. Petagna)

Approfondimenti e dichiarazioni

Bologna-Juventus: informazioni

27a giornata di Serie A - Tutte le news

Data, orario e luogo: lunedì 22 giugno, ore 21:45 | Dall'Ara, Bologna A PORTE CHIUSE

Play Icon WATCH Mihajlovic: "Mi sento bene e più forte di prima, il peggio dovrebbe essere passato" 00:02:14

