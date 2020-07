Se l'è vista davvero brutta la squadra di Pioli che sotto di 2-0 in casa della SPAL riesce ad acciuffare il pareggio solo nel recupero del secondo tempo grazie all'autorete di Vicari. E dire che il Milan aveva giocato in superiorità numerica per tutta la ripresa. Il Sassuolo fa ancora tre gol, il Verona vince col Parma e la Samp ci crede sbancando il Via del Mare.

SPAL-Milan 2-2 (10' Valoti, 30' Floccari; 79' Leão, 90+4 aut. Vicari)

La SPAL sogna la grande impresa, il Milan suda e si salva. I rossoneri rischiano grosso al Mazza contro il fanalino di coda del campionato, che chiude il primo tempo in vantaggio di due reti: a segno Valoti e, con uno splendido destro dalla distanza, Floccari. L'espulsione di D'Alessandro complica i piani ai padroni di casa, che nel finale non resistono. Leão accorcia a una decina di minuti dal termine e, al 4' di recupero, è un'autorete di Vicari a regalare a Pioli il definitivo 2-2. Ibrahimovic, al rientro, in campo per l'ultima mezz'ora.

Fiorentina-Sassuolo 1-3 (24' rig. e 35' Defrel, 61' Müldür; 90' Cutrone)

Una Fiorentina imprecisa, distratta e nervosa crolla in casa sotto i colpi del Sassuolo, che non smette di segnare a raffica: ancora 3 gol in una partita, a segno Defrel (doppietta) e Müldür. Ai Viola non basta la rete nel finale di Patrick Cutrone, entrato nella ripresa: gli uomini di Iachini continuano nel momento difficile e ora si devono guardare alle spalle. Pessima prestazione da parte di Castrovilli, che causa il rigore dello 0-1 e regala lo 0-3 agli ospiti con una dormita a pochi passi da Dragowski.

Verona-Parma 3-2 (14' Kulusevski; 45' rig. Di Carmine, 54' Zaccagni; 64' Gagliolo; 81' Pessina)

Pirotecnico 3-2 al Bentegodi. Il Verona batte il Parma e sale a quota 42, rilanciandosi per un clamoroso posto in Europa League. Partita non di altissimo livello tecnico, ma si sono visti ben cinque gol. Il Verona fa il suo, si difende con ordine e sfrutta al meglio le occasioni avute. I 40 punti sono realtà, ora si può veramente sognare. Il Milan è distante solo un punto, nulla è precluso agli scaligeri. Bravo e fortunato Juric con i cambi, dato che due dei tre gol arrivano dai subentrati. Seconda sconfitta di fila per il Parma, secondo passo falso che lascia l'amaro in bocca. Gli ospiti vanno in vantaggio nel primo tempo, poi subiscono l'ennesimo rigore di questa ripartenza. Ma la squadra di D'Aversa non molla e pareggia sul 2-2, prima di incassare il gol in contropiede nel finale di Pessina

Lecce-Sampdoria 1-2 (40' rig. e 75' rig. G.Ramírez; 50' rig. Mancosu)

Ranieri la spunta nella sfida salvezza contro Liverani. Nella delicatissima sfida del Via del Mare i protagonisti sono i rigori, ben tre concessi da Rocchi: due per la Samp e uno per il Lecce. Decide la freddezza di Gaston Ramirez dal dischetto che permette all’uruguaiano di firmare una doppietta fondamentale per la classifica dei blucerchiati. Inutile il pareggio momentaneo di Mancosu. I genovesi salgono a 29 punti (superando l’Udinese e staccandosi dal Genoa), a +4 dai salentini terzultimi. Per Liverani arriva la quinta sconfitta consecutiva.

La classifica dopo 29 giornate

Juventus 72 punti, Lazio 68, Inter 64, Atalanta 57*, Roma 48*, Napoli 45*, Milan 43, Hellas Verona 42, Cagliari e Parma 39, Bologna 38, Sassuolo 37, Fiorentina e Torino 31, Sampdoria 29, Udinese 28*, Genoa 26, Lecce 25, SPAL 19, Brescia 18.

*una partita in meno

