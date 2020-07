Sassuolo-Juventus in Diretta tv e Live Streaming: la sfida della 33a giornata di Serie A è in programma mercoledì 15 luglio alle ore 21.45 e sarà trasmesso da Sky Sport Uno (canale 251 del satellite) e da Sky Sport Serie A (canale 202 del satellite e canali 473 e 483 del digitale terrestre). Il Live-Streaming sarà disponibile su Sky Go. Eurosport vi offrirà la diretta scritta minuto per minuto.

Le probabili formazioni

Sassuolo-Juventus: probabili formazioni e statistiche

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Müldür, Marlon, Ferrari, Rogerio; Locatelli, Bourabia; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo. All. Roberto De Zerbi

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, De Ligt, Rugani, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Douglas Costa, Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Maurizio Sarri

Arbitro: Paolo Valeri, sezione di Roma 2

Probabili formazioni e statistiche

Sassuolo-Juventus: dove vederla in tv e in Live-Streaming

Gli ultimi 5 risultati della Juventus

Juventus-Atalanta 2-2 (16' Zapata, 55' rig. Cristiano Ronaldo, 80' Malinovskyi, 90' rig. Cristiano Ronaldo)

Milan-Juventus 4-2 (47' Rabiot, 53' Cristiano Ronaldo; 62' rig. Ibrahimovic, 66' Kessié, 67' Leão, 80' Rebic)

Juventus-Torino 4-1 (3' Dybala, 29' Cuadrado; 45+6 Belotti; 61' Cristiano Ronaldo, 87' aut. Djidji)

Genoa-Juventus 1-3 (50' Dybala, 56' Cristiano Ronaldo, 73' Douglas Costa; 76' Pinamonti)

Juventus-Lecce 4-0 (53' Dybala, 62' rig. Cristiano Ronaldo, 83' Higuain, 85' de Ligt)

Gli ultimi 5 risultati del Sassuolo

Lazio-Sassuolo 1-2 (33' Luis Alberto, 52' Raspadori, 90' Caputo)

Bologna-Sassuolo 1-2 (41' Berardi, 56' Haraslin, 90' Barrow)

Sassuolo-Lecce 4-2 (5' Caputo, 27' Lucioni, 63' rig. berardi, 67' rig. Mancosu, 78' Boga, 83' Muldur)

Fiorentina-Sassuolo 1-3 (24' rig. Defrel, 35' Defrel, 61' Muldur, 90' Cutrone)

Sassuolo-Verona 3-3 (51' Lazovic, 53' Boga, 57' Stepinski, 68' Pessina, 77' Boga, 90' Rogerio)

Approfondimenti e dichiarazioni

Sarri: "Lo Scudetto non è ancora vinto, mancano 11 punti! Il Sassuolo è come l'Atalanta"

De Zerbi: "Contro la Juve con la nostra identità. Il Milan è il nostro obiettivo"

Serie A, come il boom dei rigori incide sulle squadre: Juventus "campione" dei falli di mano

Le 5 verità che ci ha lasciato Juventus-Atalanta: Gasp incarta Sarri, Dea da Champions

Da 0 a 10, il Pagellone della 32a giornata di Serie A: il Sassuolo è tosto, Hernandez colpo Milan

La Lazio perde ancora: Raspadori e Caputo, colpo del Sassuolo all'Olimpico

Sorteggio Final Eight: per la Juve pericolo City o Real. L'Atalanta pesca il PSG

Ottavi e Final Eight, le date: Juve-Lione il 7 agosto. Napoli-Barça l'8, Atalanta-PSG in campo il 12

Nedved: "Real Madrid o Manchester City sfida stimolante, ma prima c'è Juventus-Lione"

Juventus, Lazio e Inter: tutte le sfide per lo Scudetto dal 20 giugno al 2 agosto

Juventus, il calendario completo: date, orari e programmazione di tutte le partite fino al 2 agosto

Sassuolo-Juventus: informazioni

33a giornata di Serie A - Tutte le news

Data, orario e luogo: mercoledì 15 luglio, ore 21:45 | Mapei Stadium di Reggio Emilia a porte chiuse

