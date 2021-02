Napoli-Juventus: la prima volta in Serie A. Sabato alle 18:00 Napoli e Juventus scenderanno in campo al Diego Armando Maradona di Napoli per la terza giornata del girone ritorno. La partita sarà in diretta su Sky. I bianconeri arrivano al match forti del loro terzo posto in classifica e della finale di Coppa Italia conquistata contro l'Inter. Il Napoli, al contrario, è un po' in caduta libera avendo incassato due sconfitte nelle ultime 3 partite di campionato. Il match d'andata non si giocò per la mancata partenza della squadra di Gattuso verso Torino. L'unico precedente è legato a Reggio Emilia, nel 2-0 della Supercoppa Italiana: in rete Ronaldo e Morata. Andiamo a vedere le probabili formazioni e dove vedere la partita in tv.