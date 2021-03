Roma-Napoli è il posticipo della 28esima giornata di Serie A che si giocherà domenica sera 21 marzo alle ore 20:45 allo stadio Olimpico di Roma. Diretta esclusiva su Sky Sport. Il Derby del Sole mette in palio punti preziosissimi per la Champions League. che si giocherà domenica sera 21 marzo alle ore 20:45 allo stadio Olimpico di Roma. Diretta esclusiva su Sky Sport. Il Derby del Sole mette in palio punti preziosissimi per la Champions League. I giallorossi hanno brillantemente superato il turno di Europa League cedendo qualcosa in campionato contro il Parma. Il Napoli, invece, sta viaggiando fortissimo con 10 punti nelle ultime quattro. La vittoria in quel di Milano firmata da Politano ha rilanciato gli azzurri anche in ottica secondo posto. Andiamo a vedere le probabili formazioni e dove poter vedere la partita in tv.

Roma-Napoli: le probabili formazioni

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Villar, Spinazzola; Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko. All. Fonseca

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Gattuso

Arbitro: Marco Di Bello della sezione di Brindisi (VAR Peretti-Paganessi)

Roma-Napoli, il match sarà visibile su Sky

Roma-Napoli si giocherà domenica 21 marzo alle 20:45 allo stadio Olimpico di Roma. Il match sarà visibile in diretta tv esclusiva su Sky Sport Uno (numero 201 del satellite), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite).

Roma-Napoli in Live Streaming

Roma-Napoli sarà visibile anche in diretta streaming su Sky Go, per gli abbonati Sky, e su Now TV tramite l'acquisto di uno degli abbonamenti offerti.

Ultimi 5 risultati della Roma

Shakhtar Donetsk-Roma 1-2 (48', 72' Borja Mayoral, 59' Junior Moraes)

Parma-Roma 2-0 (9' Mihăilă, 55' Hernani)

Roma-Shakhtar Donetsk 3-0 (23' Pellegrini, 73' El Shaarawy, 77' Mancini)

Roma-Genoa 1-0 (24' Mancini)

Fiorentina-Roma 1-2 (48' Spinazzola, 60' aut. Spinazzola, 88' Diawara)

Ultimi 5 risultati del Napoli

Milan-Napoli 0-1 (49' Politano)

Napoli-Bologna 3-1 (8', 76' Insigne, 65' Osimhen, 73' Soriano)

Sassuolo-Napoli 3-3 (34' aut. Maksimović, 38' Zieliński, 46' Berardi, 72' Di Lorenzo, 90' Insigne, 95' Caputo)

Napoli-Benevento 2-0 (34' Mertens, 66' Politano)

Napoli-Granada 2-1 (3' Zieliński, 25' Montoro, 59' Ruiz)

