Lazio-Juventus in Diretta Tv e Live Streaming: il lunch match della 7a giornata di Serie A sarà trasmesso in diretta su DAZN e visibile per i suoi clienti tramite Smart Tv, dispositivi mobili e console Xbox o PlayStation. La partita sarà disponibile anche su DAZN1, per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Eurosport vi offrirà la diretta scritta minuto per minuto.