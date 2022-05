Milan o Inter, chi vincerà lo scudetto? L'ultima giornata di Serie A 2021/2022 offre un epilogo da romanzo, lo scudetto andrà sicuramente a Milano, ma soltanto gli ultimi 90 minuti sveleranno la trionfatrice del campionato. L'interminabile volata, che ha visto le due squadre scambiarsi reciprocamente la vetta della classifica, passa sotto lo striscione di un arrivo a due fronti: da una parte il San Siros sede di Inter-Sampdoria, dall'altra al Mapei Stadium di Reggio Emilia va in scena La classifica recita Milan 83, Inter 81. È il giorno della verità:L'ultima giornata di Serie A 2021/2022 offre un epilogo da romanzo, lo scudetto andrà sicuramente a Milano, ma soltanto gli ultimi 90 minuti sveleranno la trionfatrice del campionato. L'interminabile volata, che ha visto le due squadre scambiarsi reciprocamente la vetta della classifica, passa sotto lo striscione di un arrivo a due fronti: da una parte il San Siros sede di Inter-Sampdoria, dall'altra al Mapei Stadium di Reggio Emilia va in scena Sassuolo-Milan

I nerazzurri sembravano padroni del destino fino a quattro giornate dalla fine, ma il recupero contro il Bologna ha stravolto completamente le sorti. Ora sta tutto nelle mani dei Diavoli , a cui basterà almeno un pareggio contro i neroverdi per tornare a festeggiare ad undici anni di distanza dall'ultima volta. L'Inter ha un solo risultato utile per cucire la seconda stella al petto: sperare in una debacle esterna dei rossoneri e conquistare contemporaneamente i tre punti che permetterebbero di compiere il sorpasso di misura.

Ad

Milan e Inter: come affronteranno la lunga attesa prima del fischio d'inizio, alle ore 18.00? Come verrà vissuta l'atmosfera sui campi? Di seguito tutti gli aggiornamenti in tempo reale e quello che c'è da sapere sulla volata scudetto.

Serie A Allegri: "I 70 punti sono falsi. Mercato? C’è unità d’intenti" 12 ORE FA

Milan a -1 dallo Scudetto, Inter ora serve un miracolo: la volata a 90' dal gong

Il video della trasferta del Milan a Reggio Emilia

Le probabili formazioni

Dove si svolgerà la festa Scudetto?

La Serie A ha già preparato una doppia cerimonia di premiazione. A Reggio Emilia c'è il presidente di Lega Lorenzo Casini ad assegnare la coppa al Milan, mentre Luigi De Siervo (amministratore delegato) è al San Siro per l'eventuale consegna in caso di trionfo dell'Inter. Non si sa ancora di preciso dove festeggeranno i tifosi subito dopo, in particolare quelli milanisti. Anche se nei giorni precedenti è spuntata l'ipotesi di una festa scudetto rimandata al giorno successivo

Il caos biglietti di Sassuolo-Milan

Nella settimana di preparazione all'ultima di campionato, ha destato scalpore la lunga coda per l'acquisto dei biglietti al Mapei Stadium, con decine di migliaia di tifosi milanisti intenzionati ad assistere al match-scudetto. Ticket esauriti in un attimo e operazioni di bagarinaggio che hanno gonfiato spropositamente i prezzi, addirittura abbonati neroverdi che hanno venduto la propria prelazione e, immancabilmente, circolazione di biglietti falsi

Pioli in conferenza prepartita

Siamo stati i migliori fino ad oggi, ma dobbiamo esserlo anche domani. Abbiamo preparato la partita con lavoro, concentrazione e serenità. Non conta ciò che hai fatto fino a ieri, ma conta ciò che saremo in grado di fare domani. Abbiamo una grande occasione: ce la siamo costruita e meritata, ma ora bisogna finirla". Le parole dell'allenatore del Milan prima della trasferta contro il Sassuolo: "".

Le parole di Dionisi prima di Sassuolo-Milan

Dionisi: "Favori all'Inter? No ma pienone è stimolo in più per far bene"

La conferenza del Sassuolo

Magnanelli: "Col Milan non ci tireremo indietro"

La conferenza prepartita di Simone Inzaghi

Inzaghi: "Foto della stagione a colori, daremo il 120%"

Cosa succede in caso di arrivo a pari punti?

Uno dei possibili scenari al termine dei prossimi 90 minuti è il successo dell'Inter e pareggio del Milan, che significherebbe un arrivo a pari punti di entrambe le milanesi. In quel caso da regolamento si guarderebbe agli scontri diretti, che premierebbero i rossoneri, forti del successo 2-1 nel derby di ritorno dopo il pareggio all'andata (1-1).

L'Inter vince lo scudetto se...

Vince contro la Sampdoria e il Milan perde contro il Sassuolo

Il Milan vince lo scudetto se...

Vince contro il Sassuolo

Pareggia contro il Sassuolo

Perde contro il Sassuolo e l'Inter non vince contro la Sampdoria

Milan, dal mani di Udogie al gol di Bennacer: gli 8 episodi dubbi contestati

Serie A Gasperini: "Futuro? Ne parleremo". Percassi: "Resta al 100%" 12 ORE FA