Filippo Ganna che conquistò per la prima volta Tony Martin e Fabian Cancellara erano riusciti ad eseguire. Si è terzo titolo consecutivo. Dovesse farcela sarebbe il terzo nella storia a fare una tripletta consecutiva. Il primo fu l'australiano Michael Rogers tra il 2003 e il 2005, poi ci riuscì anche il tedesco Tony Martin dal 2011 e il 2013. Non una cosa così, considerando che Fabian Cancellara - da molti riconosciuto come il più grande cronoman della storia - non è andato oltre i due titoli consecutivi (per due volte). È il favorito numero 1 ed è normale che sia così. Parliamo diche conquistò per la prima volta il trono nel 2020, ad Imola , inanellando poi una striscia vincente che neanche specialisti comeerano riusciti ad eseguire. Si è ripetuto anche in Belgio davanti al padrone di casa Wout van Aert l'anno scorso e adesso cerca il. Dovesse farcela sarebbe il terzo nella storia a fare una tripletta consecutiva. Il primo fu l'australianotra il 2003 e il 2005, poi ci riuscì anche il tedescodal 2011 e il 2013. Non una cosa così, considerando che Fabian Cancellara - da molti riconosciuto come il più grande cronoman della storia - non è andato oltre i due titoli consecutivi (per due volte).

record dell'ora l'8 ottobre prossimo. Il tutto pensando che, la settimana successiva, cominceranno anche i Mondiali di ciclismo su pista dove Ganna vorrà tornare campione del mondo nell'inseguimento individuale e conquistare anche il titolo iridato nell'inseguimento a squadre. Se il verbanese ha messo tutto questo nel proprio programma, evidentemente, la condizione c'è. Ma come arriva Ganna a questo Mondiale? Il corridore della Ineos Grenadiers ha cominciato la stagione alla grande, vincendo le prove contro il tempo all'Étoile de Bessèges, al Tour de la Provence, alla Tirreno-Adriatico, al Giro del Delfinato e ai campionati nazionali italiani. Al Tour de France si è però stoppato: 4° a Copenaghen, anche se ebbe il problema alla ruota posteriore , e 5° a Rocamadour, molto lontano da van Aert, Vingegaard e Pogacar che completarono quella crono con altri tempi . Infatti Ganna non ha vissuto un grande momento di forma in uscita dal Tour de France, tanto da fare solo 3° agli Europei alle spalle di Bissegger e Küng. Ora, però, Ganna sembra essere tornato al top della condizione. Tanto da aver deciso di tentare, dopo i Mondiali in Australia, il. Il tutto pensando che, la settimana successiva, cominceranno anche i Mondiali di ciclismo su pista dove Ganna vorrà tornare campione del mondo nell'inseguimento individuale e conquistare anche il titolo iridato nell'inseguimento a squadre. Se il verbanese ha messo tutto questo nel proprio programma, evidentemente, la condizione c'è.

Crono Piazzamento Étoile de Bessèges 1° Tour de la Provence 1° UAE Tour 2° Tirreno-Adriatico 1° Giro del Delfinato 1° Tour de France - Copenaghen 4° Tour de France - Rocamadour 5° Europei 3°

Primoz Roglic, davanti a Tom Dumoulin. Due che hanno lottato e che hanno vinto i Grandi Giri per intenderci. Vedendo il percorso di Wollongong avremo 312 metri di dislivello, una cifra accettabile su una prova di 34,2 km. Ma, all'interno del circuito, avremo due passaggi molto intensi sul Mount Ousley. Un muro più che una salita. 700 metri al 6,7% che potrebbero essere comunque decisivi, in termini di secondi, per l'esito finale della cronometro. Anche perché verrà affrontato in due occasioni. Ma la domanda sorge spontanea. Questo è un percorso adatto a Filippo Ganna? L'anno scorso a Tokyo, alle Olimpiadi, arrivò “solo” 5° a soli 2 secondi dal podio , ma fu detto che il percorso era troppo duro per un corridore come Ganna. Non a caso a vincere la prova olimpica fu, davanti a Tom Dumoulin. Due che hanno lottato e che hanno vinto i Grandi Giri per intenderci. Vedendo il percorso di Wollongong avremo, una cifra accettabile su una prova di 34,2 km. Ma, all'interno del circuito, avremo due passaggi molto intensi sul. Un muro più che una salita. 700 metri al 6,7% che potrebbero essere comunque decisivi, in termini di secondi, per l'esito finale della cronometro. Anche perché verrà affrontato in due occasioni.

Tutte le salite

-Al km 7,1 Mount Ousley (0,7 km al 6,7%);

-Al km 24,5 Mount Ousley (0,7 km al 6,7%);

Dettagli

-Lunghezza: 34,2 km;

-Dislivello: 312 metri;

Wout van Aert, il cronoman n° 2 del mondo. Secondo ad Imola e secondo in Belgio alle spalle di Ganna negli ultimi due anni appunto. Il belga ha preferito saltare la cronometro di Wollongong, volendosi concentrare unicamente sulla prova in linea. E mancherà, a sorpresa, anche Rohan Dennis, che sarebbe stato padrone di casa qui. 2 volte Campione del mondo, però, Dennis non è stato convocato dalla Nazionale australiana dopo averlo visto all'opera alla Vuelta. Vittoria scontata per Filippo Ganna? Diciamo proprio di no, perché la concorrenza non manca. Dagli svizzeri Küng e Bissegger, il campione europeo, al francese Cavagna e al belga Lampaert, che ha vinto la crono inaugurale al Tour de France 2022. I due più grandi rivali di Ganna, però, saranno altri secondo i bookmaker e gli esperti, soprattutto dopo aver visto il percorso. C'è un certo Tadej Pogacar che ha dimostrato in carriera di andare fortissimo a cronometro, e di vincerle anche, come Remco Evenepoel, uno che prima dell'incidente al Giro di Lombardia di due anni fa, riusciva anche a battere Ganna a cronometro. Ai Mondiali del 2019, per esempio, dietro a Rohan Dennis campione del mondo, ci fu proprio Evenepoel davanti a Ganna. Manca, il cronoman n° 2 del mondo. Secondo ad Imola e secondo in Belgio alle spalle di Ganna negli ultimi due anni appunto. Il belga ha preferito saltare la cronometro di Wollongong, volendosi concentrare unicamente sulla prova in linea. E mancherà, a sorpresa, anche, che sarebbe stato padrone di casa qui. 2 volte Campione del mondo, però, Dennis non è stato convocato dalla Nazionale australiana dopo averlo visto all'opera alla Vuelta. Vittoria scontata per Filippo Ganna? Diciamo proprio di no, perché la concorrenza non manca. Dagli svizzeri, il campione europeo, al francesee al belga, che ha vinto la crono inaugurale al Tour de France 2022. I due più grandi rivali di Ganna, però, saranno altri secondo ie gli esperti, soprattutto dopo aver visto il percorso. C'è un certoche ha dimostrato in carriera di andare fortissimo a cronometro, e di vincerle anche, come quelle di La Planche des Belles Filles al Tour 2020 o quella di Laval al Tour 2021. E poi c'è, uno che prima dell'incidente al Giro di Lombardia di due anni fa, riusciva anche a battere Ganna a cronometro. Ai Mondiali del 2019, per esempio, dietro a Rohan Dennis campione del mondo, ci fu proprio Evenepoel davanti a Ganna.

I favoriti per Wollongong

Ganna, Evenepoel *****

Bissegger, Küng, Pogacar ****

Cavagna, Hayter, Affini, Bjerg, Lampaert ***

João Almeida, Cort Nielsen, Foss, Armirail, Sobrero **

Mollema, Nelson Oliveira, Craddock, Plapp, Sheffield, Bodnar, Lutsenko, Durbridge *

