Si parte! Da Brest prende il via l'edizione 108 del Tour de France, con grandi protagonisti a darsi battaglia per vincere la generale. Tutti protagonisti che potremo vedere già in questa prima tappa, visto la salitella finale che può dare sfogo alle prime voglie di Roglic, Pogacar e compagnia. Resta però un percorso da Classica, ovvero strada per van der Poel, Alaphilippe e van Aert. Chi si prende la prima maglia gialla di questo Tour?

CHI VINCE IL TOUR DE FRANCE 2021? Tadej Pogacar Primoz Roglic Geraint Thomas Richard Carapaz Miguel Ángel López David Gaudu Simon Yates Wilco Kelderman Rigoberto Uran Nairo Quintana

Tour de France Froome il più pagato, Nibali 11°: la classifica degli stipendi 19/04/2021 A 21:53

Il percorso della 1a tappa

Una Classica nel Tour de France. E non sarà l'ultima. La Brest-Landerneau ricorda molto il percorso di una Classica del Nord, con 6 GPM in 197,8 km e 2774 metri di dislivello. Si parte con la Côte de Trébéolin e la Côte de Rosnoën, più o meno agevoli, poi la Côte de Locronan, la Côte de Stang Ar Garront e la Côte de Saint-Rivoal. Km nelle gambe che faranno male ai velocisti cosiddetti puri. Si chiude con la Côte de la Fosse au Loups, che è un vero e proprio Muro. 3 km al 5,7% che sarà un primo banco di prova per tutti. Per chi vuole la tappa e la prima maglia gialla, ma anche per gli uomini di classifica che potrebbero farsi sorprendere.

GPM e altimetrie:

-Côte de Trébéolin di 4a categoria (a quota 90m): 900 metri al 5,1%;

-Côte de Rosnoën di 4a categoria (a quota 141m): 3 km al 4%;

-Côte de Locronan di 3a categoria (a quota 194m): 900 metri al 9,3%;

-Cote de Strang Ar Garront di 4a categoria (a quota 77m): 2 km al 3,4%;

-Cote de Saint-Rivoal di 4a categoria (a quota 263m): 2,5 km al 3,9%;

-Côte de la Fosse au Loups di 3a categoria (a quota 176m): 3 km al 5,7%;

Van der Poel: "La prima tappa è già un obiettivo"

Programmazione tv

Tutte le tappe della 108a edizione del Tour de France saranno trasmesse in diretta integrale su Eurosport 1 (canale 210 di Sky, disponibile anche su DAZN) e in live-streaming su Eurosport Player (anche su TIMVISION) e Discovery+ , il nuovo servizio ott di Discovery con tutto il meglio dell’intrattenimento e della programmazione sportiva di Eurosport. Non resta che collegarsi su Eurosport e Eurosport Player dal 26 giugno al 18 luglio, con il commento di Luca Gregorio e Riccardo Magrini. Per gli abbonati a Eurosport Player, anche la possibilità di gustarsi le tappe in integrale senza pubblicità e con tanti contenuti in più.

Tour 2021, tappa 1: Brest-Landerneau, percorso in 3D

I favoriti

È una Classica in un Tour. Non si può quindi non citare i tre più forti su percorsi da Classiche: il campione del mondo Julian Alaphilippe, oltre a Mathieu van der Poel e Wout van Aert. Alaphilippe cerca di indossare la maglia gialla per il terzo anno consecutivo, van der Poel vuole puntarci alla sua prima tappa in carriera al Tour. Oltre a questi tre, però, doveroso ricordare Sonny Colbrelli che arriva dalle vittorie al Giro del Delfinato e ai campionati nazionali di Imola. Il corridore della Bahrain Victorious è in grande condizioni e sogna di prendersi subito la maglia gialla.

È un finale che si addice anche agli uomini di classifica. Anzi, Pogacar e Roglic che potranno subito provarci per prendersi subito la maglia di leader. Proprio l'anno scorso, Roglic si prese la maglia roja alla Vuelta alla prima giornata. I due sloveni sono corridori da tenere d'occhio già a Landerneau.

Non mancano poi corridori del calibro di Alejandro Valverde, ma anche Carapaz, Cosnefroy e Lutsenko. Lato Italia, oltre a Colbrelli possiamo citare Davide Ballerini. Il corridore della Deceuninck Quick Step farà un lavoro per Alaphilippe, ma se il francese dovesse mancare nel finale, sarebbe proprio Ballerini a provarci.

Alaphilippe, van der Poel, van Aert, Colbrelli *****

Aranburu, Laporte, Matthews, Sagan ****

Roglic, Pogacar, Ballerini ***

Valverde, Woods, Carapaz, Cosnefroy **

Ewan, Démare, Thomas, Lutsenko *

Colbrelli: "Questa maglia mi dà grande motivazioni. Gialla? Speriamo"

Approfondimenti e dichiarazioni

Pogacar: "Non è cambiato molto dall'anno scorso, voglio ripetermi"

Tour de France: informazioni utili

Sabato 26 giugno, dalle 11:20

Rivivi la pazzesca rimonta di Alaphilippe su Roglic sul Mur

Tour de France Ciclismo in diretta: calendario e risultati del World Tour 2021 05/02/2021 A 17:58