Dopo 116 giorni dalla frattura del metacarpo 2 e 4 della mano destra, Alaphilippe regala già spettacolo. Era la prima gara della stagione, la prima dopo l'infortunio al Giro delle Fiandre che gli aveva fatto concludere anticipatamente il 2020. Il Campione del mondo in carica, però, mette in piedi uno show con un attacco a 70 km dal traguardo. Con lui ci sono anche Gianni Moscon e Giulio Ciccone (colui che aveva lanciato per primo l'attacco) e il duo italiano litiga spesso con il francese per la consistenza dei cambi. Alaphilippe corre per sé, ma è pronto anche a dare una mano ai suoi in caso di arrivo in volata e così è, con il rientro del plotone e lo sprint di Six-Fours-les-Plages che viene vinto proprio da Davide Ballerini su Arnaud Démare. Grande lavoro di Alaphilippe, ma che rimonta di Ballerini che ha azionato il turbo e si è mangiato al traguardo il miglior velocista del 2020. Che prima tappa del Tour de la Provence che, comunque, vede un Alaphilippe scatenato e pronto a conquistare la maglia di leader.