Li vedremo scattare in settima fila con Max Verstappen 14° davanti a Leclerc 15° per effetto dei Dopo la lunga sosta estiva la Formula 1 torna nel vivo con il GP del Belgio. La gara sull’iconico tracciato di Spa-Francorchamps è caratterizzata dalle numerose penalità in griglia di partenza che hanno colpito, tra gli altri, anche i primi due del Mondiale. Sulle monoposto di Verstappen e Leclerc è stata sostituita la power unit con una più “fresca” in vista degli appuntamenti da qui a Monza che segnano il crocevia della stagione, superando però il limite consentito nell’intera annata e costringendo i due piloti alla risalita dal basso dello schieramento su un circuito che offre maggiori opportunità di rimonta.per effetto dei risultati delle qualifiche , che hanno visto l’olandese più veloce del suo inseguitore in campionato della Ferrari e degli altri quattro piloti incappati nella stessa situazione (Ocon, Norris, Zhou e Mick Schumacher, a cui si è aggiunto Tsunoda che parte dalla pit lane).

partenza dalla pole position di Carlos Sainz, che si giocherà la vittoria contro l’altra Red Bull di Sergio Perez. Semafori verdi alle ore 15:00, di seguito tutti gli aggiornamenti in DIRETTA SCRITTA della gara. Leclerc è quindi chiamato nella difficilissima impresa di compiere una rimonta migliore rispetto al leader del Mondiale, cercando di diminuire il divario in classifica rispetto agli 80 punti prima del via. Ma la buona notizia per il Cavallino rampante è la, che si giocherà la vittoria contro l’altra Red Bull di Sergio Perez. Semafori verdi alle ore 15:00, di seguito tutti gli aggiornamenti in DIRETTA SCRITTA della gara.

14.25 - Altro tema della sfida dal basso tra Verstappen e Leclerc riguarda le gomme a disposizione. Nelle qualifiche di ieri la Ferrari ha fatto utilizzare per errore una mescola soft in più al monegasco. Vedremo quale sarà la strategia del muretto rosso per cercare di guadagnare più posizioni possibili e chiudere davanti al leader del Mondiale.

14.20 - Il circuito di Spa ha generalmente permesso grandi rimonte grazie alla lunghezza del tracciato e ogni tanto alla variabile meteo. Nel 1995 ad esempio Michael Schumacher riuscì a trionfare partendo dalla 16ª casella, la stessa posizione in cui si è "qualificato" ieri Charles Leclerc (partirà però 15°).

14.15 - Sarà una gara di rimonta per i primi due del Mondiale, Verstappen e Leclerc. Avremmo dovuto trovarli fianco a fianco in terzultima fila, ma la partenza dalla pit lane di Tsunoda permette loro di scalare di una positione in griglia.

14.10 - Meno di un'ora al via della corsa, vetture pronte ad entrare in pista per schierarsi in una griglia di partenza scombussolata dalle penalità. Ricordiamo che c'è una Ferrari che parte davanti a tutti con Carlos Sainz dalla pole position affiancato dalla Red Bull di Sergio Perez.

La griglia di partenza

1° SAINZ (FERRARI)

2° PEREZ (RED BULL)

3° ALONSO (ALPINE)

4° HAMILTON (MERCEDES)

5° RUSSELL (MERCEDES)

6° ALBON (WILLIAMS)

7° RICCIARDO (MCLAREN)

8° GASLY (ALPHA TAURI)

9° STROLL (ASTON MARTIN)

10° VETTEL (ASTON MARTIN)

11° LATIFI (WILLIAMS)

12° MAGNUSSEN (HAAS)

13° BOTTAS (ALFA ROMEO)*

14° VERSTAPPEN (RED BULL)**

15° LECLERC (FERRARI)**

16° OCON (ALPINE)**

17° NORRIS (MCLAREN)**

18° ZHOU (ALFA ROMEO)**

19° SCHUMACHER (HAAS)**

PIT LANE: TSUNODA (ALPHA TAURI)

*penalizzato per sostituzione componenti motore e trasmissione, ma parte davanti agli altri piloti in fondo griglia perché solamente 15 di queste sono legate agli elementi della power unit

**parte dal fondo della griglia per sostituzione power unit

Tsunoda parte dalla pit lane

L'ultimo stravolgimeno nella griglia di partenza è dettato dalle modifiche all'Apha Tauri di Tsunoda in regime di parco chiuso (anche per lui sostituzione di alcuni elementi della power unit), per questo il giapponese scatterà dalla pit lane. Verstappen, Leclerc e tutti gli altri guadagnano una casella, ora l'olandese parte dalla settima fila, mentre il ferrarista sale dalla quindicesima piazzola.

Max Verstappen, Charles Leclerc, Esteban Ocon, Lando Norris, Mick Schumacher, Guanyu Zhou e Valtteri Bottas hanno ricevuto una penalità di almeno 15 posizioni nello schieramento per la sostituzione di alcuni elementi della power unit e della trasmissione nella propria monoposto, superando il limite stagionale consentito. C’è chi, come Verstappen, ha deciso di sostituire l’intero pacchetto e chi, come Leclerc, ha cambiato soltanto alcune componenti, sommando però tante penalità insieme. Da regolamento, una penalità complessiva superiore alle 15 posizioni viene mutata direttamente in partenza dal fondo della griglia. Nonostante le 20 posizioni di penalità da scontare, Bottas parte davanti a questo gruppetto di piloti perché 15 di queste sono legate agli elementi della power unit, meno di tutti gli altri. Per gli altri sei vale il piazzamento delle qualifiche. Perciò troviamo Verstappen in 15ª casella, Leclerc in 16ª e via via tutti gli altri

