Un episodio che ha inevitabilmente allarmato squadre, piloti e gli organizzatori che nella notte si sono riuniti e hanno deciso se cancellare l’evento oppure proseguire il weekend. Dopo un summit convulso, durato addirittura 3 ore, e nonostante il parere contrario di almeno 5 piloti (Hamilton, Russell, Alonso, Gasly e Lance Stroll), la FIA - dopo colloqui con le autorità locali e rassicurazioni da parte dell’intelligence riguardo all’attuazione di misure preventive, atte ad assicurare l’incolumità di spettatori ed addetti ai lavori (media inclusi) – ha deciso di proseguire regolarmente con lo svolgimento del programma di gare

Alle 17:00 locali, le monoposto e i piloti sono scesi in pista per disputare regolarmente il terzo turno di libere che – come i precedenti – ha sorriso a Charles Leclerc , che per la prima volta da Monza 2019 ha realizzato il miglior tempo in tutti i turni a disposizione. Ora non resta che da vedere se il monegasco – già autore della prima pole dell’anno in Bahrain sette giorni fa – si ripeterà anche sul tracciato saudita. Noi vi racconteremo, come di consueto tutto, nella nostra DIRETTA SCRITTA.

Ore 17:40 - Qualifiche in programma regolarmente nonostante i fatti di venerdì

Nella prima giornata in cui le vetture sono scese in pista, proprio durante le libere 1, a circa 10 km in linea d'aria dal circuito di Jeddah si è verificato un attentato terroristico che ha colpito la raffineria petrolifera Aramco (peraltro sponsor del Gran Premio). Si sono susseguiti incontri per decidere se continuare a gareggiare o meno in Arabia Saudita. In mattinata una nota ufficiale ha garantito il regolare svolgimento di qualifiche e gara. Secondo gli organizzatori infatti il Gran Premio è in piena sicurezza, nonostante alcuni piloti fossero apparsi contrariati a tornare in pista.

Un giro on board con Charles Leclerc

Ore 17:22 - Bene le altre motorizzate Ferrari, crisi Mercedes

Anche il secondo Gran Premio della stagione sembra riservare buone sensazioni agli altri costruttori della "famiglia" Ferrari. Molto bene Valtteri Bottas, sempre lì con la Rossa e la Red Bull nelle libere; mentre Kevin Magnussen ritrova la top-10 nella terza sessione, dopo i problemi alla monoposto nella giornata precedente.

Malissimo invece il gruppo di vetture con power unit Mercedes, tutte fuori dalle prime dieci posizioni: il meno peggiore è Lewis Hamilton, 11° a quasi un secondo di ritardo.

Ore 17:15 - Prime impressioni dalle prove libere

Anche il circuito cittadino di Jeddah sembra prefigurare un'altra battaglia battaglia tra Ferrari e Red Bull. Charles Leclerc ha fatto segnare il miglior tempo in tutte e tre le sessioni di prove libere, ma Max Verstappen è sempre apparso molto vicino, talvolta anche con una mescola di gomme più dura. Un po' più attardato l'altro ferrarista, Carlos Sainz.

RISULTATI LIBERE 3:

1. C. LECLERC (FERRARI) - 1:29.735

2. M. VERSTAPPEN (RED BULL) +0.033

3. S. PEREZ (RED BULL) +0.098

4. C. SAINZ (FERRARI) +0.274

5. V. BOTTAS (ALFA ROMEO) +0.295

ORE 16:50 - Poco più di un'ora alle qualifiche!

Ben ritrovati amici di Eurosport e benvenuti alla Diretta Scritta del GP di Arabia Saudita 2022, secondo GP del Mondiale F1 2022. La sessione inizierà alle 18:00 in punto e scopriremo quale sarà il secondo pilota a realizzare la pole position. Favorito Charles Leclerc e la Ferrari, autore del miglior crono, che però dovrà guardarsi da una Red Bull apparsa in grande ripresa.

