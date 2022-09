Charles Leclerc nel tentativo di interrompere la striscia vincente di Max Verstappen davanti a decine di migliaia di tifosi Ferrari. Nonostante sia costretto a scattare dalla settima posizione per la penalità dovuta al cambio motore, il leader assoluto del campionato resta favorito per la rimonta con una Red Bull sulla carta superiore e proverà ad È tutto pronto per il GP d’Italia. In una Monza da record nel centenario dalla sua costruzione, scatta dalla pole position nel tentativo di interrompere la striscia vincente didavanti a decine di migliaia di tifosi Ferrari. Nonostante sia costretto a scattare dalla settima posizione per la penalità dovuta al cambio motore, il leader assoluto del campionato resta favorito per la rimonta con una Red Bull sulla carta superiore e proverà ad accumulare vantaggio in classifica piloti che si attesta a 109 punti dal monegasco e dal compagno di squadra Perez. Si prospetta una gara di rimonta anche per l’altra rossa di Maranello, Carlos Sainz, e pure per Lewis Hamilton, entrambi piazzati a fondo schieramento

Assisteremo dopo mesi ad una rivincita del duello Verstappen-Leclerc oppure la gara il circuito di Monza ci regalerà colpi di scena come siamo abituati a vedere di recente nel Tempio della velocità? Lo scopriremo a partire dalle 15:00, orario d’inizio della corsa. Di seguito la DIRETTA SCRITTA del GP d’Italia, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale dei prossimi 53 giri.

Il live-blogging della gara del GP d'Italia

14.38 - I piloti più vincenti a Monza? Primo posto con 5 successi condiviso da Michael Schumacher e Lewis Hamilton. Tra i piloti in attività 3 successi per Vettel, 2 per Alonso, 1 per Leclerc, Gasly e Ricciardo. In chiave costruttori, la Ferrari va a caccia della 20ª vittoria, segue a 11 la McLaren, 7 Mercedes e 6 Williams. La Red Bull (2 vittorie) non vince dal 2013.

14.35 - Se Leclerc ci ha già vinto, Verstappen invece non ha mai avuto un gran rapporto finora sul circuito di Monza. L'olandese della Red Bull ha come miglior piazzamento del GP d'Italia un quinto posto, collezionando ritiri nelle ultime due stagioni. Tutti ricordano l'ultima di Max a Monza, scattato dalla pole position e terminato la corsa sulla ghiaia insieme a Hamilton.

14.30 - Per la 72ª volta la Formula 1 corre all'autodromo di Monza (73ª del GP d'Italia). Nelle ultime quattro edizioni abbiamo visto sul gradino più alto del podio nel capoluogo lombardo quattro piloti di quattro team diversi (Ricciardo-McLaren, Gasly-Alpha Tauri, Leclerc-Ferrari, Hamilton-Mercedes). La Red Bull punta a portare avanti questa tendenza, Leclerc (Ferrari) è il principale candidato per arrestarla.

14.20 - Sarà l'ultima volta a Monza per Sebastian Vettel. Il pluricampione tedesco ha già annunciato il ritiro dal Circus a fine stagione. Circuito di Monza tanto caro al tedesco, poiché qui trionfò per la prima volta in carriera nel 2008 a bordo della Toro Rosso.

14.15 - Non solo Ferrari, Red Bull e Mercedes. Riflettori su questa gara puntati anche verso Fernando Alonso: lo spagnolo due volte campione del mondo taglia il traguardo dei 349 GP, eguagliando al primo posto all-time Kimi Raikkonen.

14.05 - Meno di un'ora al via della gara sul circuito di Monza. L'attesa è tantissima, pubblico in grande fermento e Ferrari che si presenta con un - Meno di un'ora al via della gara sul circuito di Monza. L'attesa è tantissima, pubblico in grande fermento e Ferrari che si presenta con un look speciale e grandi aspettative in casa.

Livrea speciale per la Ferrari sul circuito di Monza (qui sulla monoposto numero 16 di Charles Leclerc) Credit Foto Getty Images

LA GRIGLIA DI PARTENZA DEL GP ITALIA

1° LECLERC (FERRARI)

2° RUSSELL (MERCEDES)

3° NORRIS (MCLAREN)

4° RICCIARDO (MCLAREN)

5° GASLY (ALPHA TAURI)

6° ALONSO (ALPINE)

7° VERSTAPPEN (RED BULL)*

8° DE VRIES (WILLIAMS)

9° ZHOU (ALFA ROMEO)

10° LATIFI (WILLIAMS)

11° VETTEL (ASTON MARTIN)

12° STROLL (ASTON MARTIN)

13° PEREZ (RED BULL)*

14° OCON (ALPINE)*

15° BOTTAS (ALFA ROMEO)*

16° MAGNUSSEN (HAAS)*

17° SCHUMACHER (HAAS)*

18° SAINZ (FERRARI)*

19° HAMILTON (MERCEDES)*

20° TSUNODA (ALPHA TAURI)*

*piloti penalizzati

Perché de Vries sostituisce Albon in Williams?

Il GP d'Italia 2022 segnerà il debutto ufficiale in un Gran Premio di Formula 1 per Nyck de Vries. Il 27enne olandese guiderà la Williams al posto di Alex Albon , il quale è stato costretto al forfait a causa di un'appendicite. Ottimo piazzamento in griglia di partenza al suo esordio: 8° grazie alle penalità degli altri piloti dopo una più che discreta qualifica (13°).

Tutti i piloti penalizzati

Max Verstappen: +5, cambio motore (7°)

Sergio Perez: +10, sostituzione motore (13°)

Esteban Ocon: +5, sostituzione motore (14°)

Valtteri Bottas: +15, modifica elementi power unit (15°)

Kevin Magnussen: +15 ,nuova power unit (16°)

Mick Schumacher: +15, nuovo cambio e motore (17°)

Carlos Sainz: fondo schieramento, power unit e cambio (18°)

Lewis Hamilton: fondo schieramento, power unit (19°)

Yuki Tsunoda: fondo schieramento, motivi disciplinari e cambio power unit (20°)

La Formula 1 ricorda la Regina Elisabetta II: minuto di silenzio

