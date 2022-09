Monza e sfreccia nel Tempio della velocità. È la settantaduesima edizione sullo storico tracciato che ospita il GP d’Italia. Nel centenario dalla costruzione dell’autodromo situato nel capoluogo lombardo, la Ferrari si presenta a questo appuntamento con un La Formula 1 raggiungee sfreccia nel Tempio della velocità. È la settantaduesima edizione sullo storico tracciato che ospita il GP d’Italia. Nel centenario dalla costruzione dell’autodromo situato nel capoluogo lombardo, la Ferrari si presenta a questo appuntamento con un look rinnovato appositamente per il Gran Premio davanti al proprio pubblico ma al tempo stesso con tante incognite dopo le delusioni delle scorse settimane

dovendo scontare una penalità in griglia, tra questi ci sono entrambe le Red Bull (cinque posizioni per Verstappen e il doppio per Perez) ma anche la rossa di Carlos Sainz, costretta a partire dal fondo della griglia così come Hamilton e Tsunoda. Nelle qualifiche del GP d'Italia, perciò, si apre un'occasione imperdibile per Charles Leclerc di ottenere la pole position davanti alle decine di migliaia di tifosi Ferrari. Nel weekend di Monza molti hanno deciso di "sacrificarsi" sostituendo nuove componenti delle monoposto oltre limite stagionale consentito e

Le qualifiche del Gran Premio in scena all’autodromo di Monza scattano alle 16.00, di seguito la DIRETTA SCRITTA dell’evento, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Il live-blogging delle qualifiche

15.50 - Il pilota a vantare più pole position a Monza è Lewis Hamilton (7), il quale però deve scontare una penalità dal fondo dello schieramento. La Mercedes può comunque andare a caccia della terza pole consecutiva nel GP d'Italia con Russell (dopo Hamilton 2020 e Bottas 2021).

15.45 - Ricordiamo chi sono i big in penalità: Verstappen (+5), Perez (+10), Sainz ed Hamilton (fondo griglia). Tra i principali candidati per la partenza dalla pole position troviamo Leclerc e Russell, outsider Alonso e Norris. Una chance da non perdere per il monegasco della Ferrari, che su questo tracciato ha vinto partendo davanti a tutti nel 2019, ultimo successo (e pole) in casa per il Cavallino rampante.

15.40 - Un dato molto interessante: le velocità di punta più alte durante le prove libere sul circuito di Monza. Red Bull la più forte dei top team, mentre la Ferrari è nella seconda metà della classifica.

15.35 - Una delle novità di Monza è l'esordio in F1 per Nyck de Vries, in Williams. Con i tanti piloti in penalità, potrebbe partire in una posizione interessante. Da vedere anche il confronto diretto con Latifi.

15.25 - Ripercorriamo i risultati e le impressioni delle prove libere. Nella giornata di venerdì abbiamo visto una rossa in grande spolvero, con Leclerc e Sainz che si sono spartiti rispettivamente le - Ripercorriamo i risultati e le impressioni delle prove libere. Nella giornata di venerdì abbiamo visto una rossa in grande spolvero, con Leclerc e Sainz che si sono spartiti rispettivamente le FP1 e le FP2 . Poche ore fa, durante le terza sessione e l'ultima prima delle qualifiche, Max Verstappen è stato il più veloce davanti al monegasco. Più in difficoltà le Mercedes per il momento, come prevedibile il tracciato da media oraria più alta di tutto il calendario non esalta le caratteristiche delle frecce d'argento a differenza dei precedenti GP.

15.10 - Meno di un'ora all'inizio delle qualifiche del GP d'Italia! Il pubblico italiano ha risposto presente nel weekend di casa per la Ferrari.

Tutte le penalità in griglia nel GP Monza

Max Verstappen : 5 posizioni (sostituzione motore endotermico, il secondo oltre il limite)

: 5 posizioni (sostituzione motore endotermico, il secondo oltre il limite) Esteban Ocon : 5 posizioni (sostituzione motore)

: 5 posizioni (sostituzione motore) Sergio Perez : 10 posizioni (modifica motore)

: 10 posizioni (modifica motore) Mick Schumacher : 15 posizioni (nuovo cambio e motore)

: 15 posizioni (nuovo cambio e motore) Valtteri Bottas : 15 posizioni (modifica elementi power unit)

: 15 posizioni (modifica elementi power unit) Kevin Magnussen : 15 posizioni (nuova power unit)

: 15 posizioni (nuova power unit) Carlos Sainz : in fondo allo schieramento (power unit e cambio)

: in fondo allo schieramento (power unit e cambio) Lewis Hamilton : in fondo allo schieramento (power unit)

: in fondo allo schieramento (power unit) Yuki Tsunoda: in fondo allo schieramento (motivi disciplinari - 5ª reprimenda - e cambio power unit)

Il GP d'Italia 2022 segnerà il debutto ufficiale in un Gran Premio di Formula 1 per Nyck de Vries. Il 27enne olandese guiderà la Williams al posto di Alex Albon , il quale è stato costretto al forfait a causa di un'appendicite.

