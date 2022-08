Daniil Medvedev difenderà il titolo conquistato l'anno scorso, quando in finale impedì a Novak Djokovic di realizzare il Grande Slam (vincere tutti e quattro i major in un'unica stagione). Tra le ragazze Emma Raducanu proverà a ripetere la straordinaria cavalcata che la portò a vincere il titolo partendo dalle qualificazioni l'anno scorso. Tutto è pronto per la 142a edizione degli US Open , al via a New York a partire dal 29 agosto. Il numero uno del mondodifenderà il titolo conquistato l'anno scorso, quando in finale impedì adi realizzare il Grande Slam (vincere tutti e quattro i major in un'unica stagione). Tra le ragazzeproverà a ripetere la straordinaria cavalcata che la portò a vincere il titolo partendo dalle qualificazioni l'anno scorso.

In questo articolo troverete tutto quello che c'è da sapere a proposito degli US Open, compresi i protagonisti, il programma e il tabellone.

Quando iniziano gli US Open e qual è il programma?

Il tabellone di qualificazione inizia martedì 23 agosto e si conclude venerdì 26 agosto.

Il tabellone principale inizia lunedì 29 agosto con gl incontri di primo turno, sia maschili che femminili. Le finali si terranno sabato 10 settembre (femminile) e domenica 11 settembre (maschile).

La sessione diurna inizierà alle ore 17:00 italiane nelle prime battute del torneo, mentre la sessione serale sui campi principali inizia alle 01:00 di notte del giorno successivo. Le finali si giocheranno entrambe alle ore 22:00 italiane.

Il programma del tabellone principale è:

29-30 agosto: primo turno, maschile e femminile

31 agosto, 1 settembre: secondo turno, maschile e femminile

2-3 settembre: terzo turno, maschile e femminile

4-5 settembre: quarto turno, maschile e femminile

6-7 settembre: quarti di finale, maschili e femminili (ore 18:00 italiane e 01:00 del giorno successivo)

8 settembre: semifinali femminili (ore 01:00 italiane del giorno successivo)

9 settembre: semifinali maschili (ore 21:00 italiane e 01:00 del giorno successivo)

10 settembre: finale femminile (ore 22:00 italiane)

11 settembre: finale maschile (ore 22:00 italiane)

Quando verranno sorteggiati i tabelloni?

Il sorteggio si terrà giovedì 25 agosto in orario da definire.

US Open 2022: dove guardarlo in tv e live streaming

US Open 2022 sarà trasmesso in esclusiva su Eurosport 1 ed Eurosport 2, oltre ovviamente a Discover+ ed Eurosport Player le nostre piattaforme streaming con tutti i campi a disposizione a partire da lunedì 29 agosto 2022 con i primi match del tabellone principale. Solo con la nostra piattaforma in live streaming digitale dunque si potrà godere della copertura totale dei campi per seguire tutti i tuoi tennisti preferiti con un'offerta unica nel suo genere. Anche gli abbonati a DAZN, Sky (canali 210 e 211), e Tim Vision avranno a disposizione i due canali lineari di Eurosport 1 ed Eurosport 2 e potranno gustarsi il quarto Slam stagionale a partire dal 29 agosto 2022, giorno di inizio torneo del tabellone principale.

Su Discovery+ ed Eurosport Player invece, da quest'anno due grandi novità: due canali dedicati in cui vedere le immagini esclusive dei campi di allenamento, e soprattutto della palestra e della lobby che da sempre sono aree completamente accessibili solo a giocatori a staff, insomma un "dietro le quinte" vero e proprio da New York.

Ci sarà Novak Djokovic?

Ci saranno i tennisti russi e bielorussi?

Sì. A differenza di quanto accaduto a Wimbledon, in cui i giocatori di queste nazionalità erano stati bannati in seguito all'invasione dell'Ucraina, Daniil Medvedev, Andrey Rublev, Aryna Sabalenka e Victoria Azarenka potranno prendere parte agli US Open. Il numero uno russo Daniil Medvedev difenderà il titolo dopo aver battuto Djokovic nella finale dello scorso anno.

Ci sarà Roger Federer?

Non quest'anno. Sarà il terzo anno consecutivo che Roger Federer salta lo Slam americano, dove tra il 2004 e il 2008 conquistò cinque titoli consecutivi. Il fuoriclasse svizzero ha di recente spento 41 candeline e al momento si ritrova senza ranking ATP. Non ha più giocato nessun match ufficiale dai quarti di finale raggiunti a Wimbledon nel 2021, e si sta riprendendo dopo la terza operazione al ginocchio. Nei giorni scorsi ha pubblicato il video del suo ritorno sui campi , tanto atteso dai fan. Federer ha ripreso gli allenamenti in vista della Laver Cup, dove ha confermato la sua partecipazione. A settembre farà parte del Team Europe insieme a Rafael Nadal, Novak Djokovic e Andy Murray

Serena Williams si ritirerà agli US Open?

La campionessa americana sembra decisa a andare oltre il tennis dopo questa edizione degli US Open.

Serena Williams ha dichiarato che è iniziato il countdown al suo ritiro, intervistata durante gli Open del canada. La sei volte vincitrice a Flushing Meadows non ha specificato che questo sarà il suo ultimo torneo, ma sembra il finale più probabile visto che , intervistata durante gli Open del canada. La sei volte vincitrice a Flushing Meadows non ha specificato che questo sarà il suo ultimo torneo, ma sembra il finale più probabile visto che ormai è più concentrata sulla famiglia e sul business . A 40 anni un solo titolo major la separa dal record all-time detenuto da Margaret Court. Nella sua ultima apparizione agli US Open, nel 2020, si fermò in semifinale.

Ci sarà Rafael Nadal?

Sì. Lo spagnolo è pronto a giocare a New York, dove non compete da quando nel 2019 ha conquistato il suo quarto titolo. Ha giocato a Cincinnati perdendo al primo turno dal futuro vincitore Borna Coric , dopo aver recuperato dall'infortunio all'addome che lo ha costretto al ritiro nella semifinale di Wimbledon.

Ci saranno Jannik Sinner e Matteo Berrettini?

Sì. Le punte di diamante del tennis azzurro sono pronte a rivestire il ruolo di underdog qualora il tabellone dovesse offrirgliene la possibilità. Sinner, dopo il titolo conquistato sulla terra rossa di Umago, è incappato in due eliminazioni precoci nei Master 1000 americani, con Carreno Busta a Montreal e con Auger-Aliassime a Cincinnati, dopo aver sprecato due match-point. Anche Berrettini è in un momento complicato, anche lui vittima dello spagnolo in Canada, ha poi perso una dolorosa maratona contro Tiafoe. Il romano proverà a ritrovare lo smalto dei giorni migliori in quello Slam che con la semifinale del 2019 lo proiettò nel gotha del tennis.

Matteo Berrettini impegnato sul Louis Armstrong contro Andrey Rublev agli US Open 2019 Credit Foto Getty Images

A quanto ammonta il montepremi?

Il prize money toccherà la cifra record di 60 milioni di dollari. Il vincitore e la vincitrice dei tornei di singolare riceveranno 2,6 milioni di dollari ciascuno, i finalisti 1,3 milioni.

Tutto ciò che troverete su Eurosport.it, la nostra app e i social

Segui gli US Open su Eurosport.it! Dirette scritte dei match, highlights di tutte le partite coperte dalle telecamere del circuito internazionale, tabelloni, risultati, approfondimenti, focus, gallerie fotografiche e quant'altro per essere parte del quarto Slam della stagione 2022.

Potrai rivivere tutti i momenti più belli anche sui nostri social, le giocate più spettacolari del torneo e i "dietro le quinte" più simpatici. Su Facebook e Instagram, Twitter e Tik Tok, i nostri contenuti esclusivi.

Facebook Live con Roberta Vinci, Jacopo Lo Monaco e Simone Eterno

Appuntamento con Tennis360, il nostro show digitale sul tennis, che ritorna su Facebook ogni giorno in diretta alle ore 16:00. Potrete interagire con i nostri Jacopo Lo Monaco, Simone Eterno e Roberta Vinci, e i loro ospiti, per parlare di tutti i principali argomenti dello slam di New York. Vi aspettiamo...

