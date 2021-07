La Cyan Racing Lynk & Co ha allungato nella classifica riservata ai team del WTCR – FIA World Touring Car.

Dopo 6 gare, la squadra svedese ha 20 punti di vantaggio sull'Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team e sulla "sorella" Cyan Performance Lynk & Co.



Yann Ehrlacher ed Yvan Muller sono i piloti che prendono punti per il team.



Cliccate quiper vedere le classifiche complete

