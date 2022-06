Mehdi Bennani ha utilizzato internet per capire com'è il MotorLand Aragón.

Così come Dániel Nagy e Ma Qing Hua, il pilota marocchino non ha mai corso sul circuito di Alcañiz, che ospita la WTCR Race of Spain per la terza volta come settimo e ottavo round del WTCR - FIA World Touring Car Cup 2022.



L'alfiere della Comtoyou, che guida un'Audi RS 3 LMS gommata Goodyear, si è allenato guardando i filmati delle precedenti gare WTCR.



"Non ho mai corso qui, quindi ho guardato i video per vedere com'è andata nelle gare precedenti. Da quello che so la pista è buona, tecnica e con alcune curve ad alta velocità. Come ogni volta che un pilota cerca di imparare velocemente e di abituarsi, abbiamo bisogno di tre o quattro giri per farlo. Ma venire su una pista dove l'Audi ha vinto [l'anno scorso] ti dà sempre più fiducia".



Ma, nel frattempo, si è dato al simulatore di Cyan Racing per prepararsi al primo assaggio del tracciato di 5,345 chilometri.



"Sarà una nuova sfida entusiasmante e mi piace il tracciato di Aragón dopo aver trascorso un po' di tempo al simulatore sul circuito", ha dichiarato il pilota cinese di Cyan Performance Lynk & Co. "Sono abbastanza soddisfatto della stagione finora, abbiamo raccolto molti punti. Ma voglio anche spingere di più, per aumentare le prestazioni e allo stesso tempo mantenere la costanza".

Ad

WTCR Il MotorLand Aragon apre le porte ai fan per la Pit Lane Walk di venerdì 3 ORE FA

WTCR Magnus: “Il caldo sarà nuovamente un problema” 3 ORE FA