Yann Ehrlacher ha iniziato la difesa del suo secondo titolo del WTCR - FIA World Touring Car Cup alla WTCR Clean Fuels for All Race of France.

Ecco come si è comportato il pilota del Cyan Racing Lynk & Co rispetto al via del 2021.



I RISULTATI DI YANN EHRLACHER A PAU-VILLE 2022



Qualifica: 6°



Posizione di partenza in gara 1: 6°



Posizione di arrivo di gara 1: 4°



Posizione di partenza di gara 2: 5°



Posizione di arrivo di gara 2: 15° (punti per il 14° posto, ai box per danni agli pneumatici)



I RISULTATI DI YANN EHRLACHER AL NÜRBURGRING NORDSCHLEIFE 2021



Qualifica: 9°



Posizione di partenza di gara 1: 2°



Posizione di arrivo in gara 1: 8°



Posizione di partenza di gara 2: 9°



Posizione di arrivo di gara 2: 10°



Cosa ha detto dopo la WTCR Clean Fuels for All Race of France



"È stato davvero bello vedere le tribune piene di spettatori, soprattutto qui nella mia gara di casa. La prima gara è stata bella, sono partito bene e sono riuscito a guadagnare posizioni. La seconda è stata da dimenticare con la foratura mentre ero sul podio. Ci rifaremo, questo è certo".



Il prossimo appuntamento



WTCR Race of Germany, Nürburgring Nordschleife, 26-28 maggio

