Ma Qinghua ha centrato un doppio successo in TCR Asia nel weekend.

Il pilota del Shell Teamwork Lynk & Co Racing, al volante della 03 TCR con cui Yann Ehrlacher si è imposto nel WTCR, ha preceduto Jason Zhang in entrambe le gare a Shanghai.



“E' un grande inizio di stagione - ha detto il cinese, primo della sua nazione a vincere nel FIA WTCC/WTCR e in un Mondiale FIA - La macchina aveva un passo magnifico per tutto il weekend e in entrambe le gare abbiamo dimostrato il potenziale. Ci siamo meritati la tripletta in Gara 1, in Gara 2 abbiamo lottato per rimontare con grinta. Ringrazio il Shell Teamwork Lynk & Co Racing Team per il duro lavoro, ha pagato".



Il prossimo appuntamento del TCR Asia si terrà a Zhuzhou l'11-13 giugno. Ehrlacher dovrà invece difendere il suo titolo a partire dal Nürburgring Nordschleife (3-5 giugno) assieme ai compagni Lynk & Co-Cyan Thed Björk, Yvan Mulller e Santiago Urrutia.

WTCR Monteiro: “Felicissimo di correre all’Estoril, non vedo l’ora di tornare a Vila Real” UN' ORA FA

WTCR Weekend vittorioso per Cupra e Hyundai UN' ORA FA