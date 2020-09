Yvan Muller ha amesso di non aver potuto rispondere al gran passo avuto da Yann Ehrlacher in Belgio nella prima gara del WTCR – FIA World Touring Car Cup.

Il pilota della Cyan Racing Lynk & Co ha vinto Gara 2 davanti allo zio nella tripletta di 03 TCR e il 4 volte Campione del Mondo ha ammesso la sua superiorità.



"Non riuscivo a seguirlo, aveva un ritmo migliore del mio ed è per questo che sono contento del secondo posto - dice Muller - Avevamo fatto la stessa cosa in Cina l'anno scorso quando io ero primo, ora i ruoli sono invertiti e mi fa piacere".



“E' fantastico condividere queste gioie in famiglia, considerando che ho il doppio dei suoi anni praticamente. Ho passato a lui tutto il mio sapere da quando ne aveva 17, penso nel momento giusto".



Ehrlacher ha aggiunto: “La gara è andata bene e ne sono molto contento, abbiamo segnato un podio di famiglia con Yvan, quindi direi missione compiuta".



La stagione 2020 del WTCR proseguirà al Nürburgring Nordschleife il 24-26 settembre ed Ehrlacher è il Goodyear #FollowTheLeader con 22 punti di vantaggio su Muller.