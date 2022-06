Yann Ehrlacher si presenta alla WTCR Race of Spain con fiducia ritrovata dopo un inizio difficile della stagione 2022 del WTCR - FIA World Touring Car Cup.

Il Campione in carica ha ottenuto il primo podio in Gara 1 della WTCR Race of Hungary, bissato in Gara 2 prendendo un totale di 41 punti che lo hanno portato a -18 dal nuovo Goodyear #FollowTheLeader Mikel Azcona.



"Ho colmato il divario in Ungheria e ho ritrovato la fiducia, il nostro ritmo è buono", ha dichiarato Ehrlacher. "Questo fine settimana sarà difficile per noi perché avremo più peso e le temperature saranno molto alte. È questione di fare punti. Dobbiamo continuare a spingere".

