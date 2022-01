Honda Racing continua con la sua squadra di piloti a presenziare nel WTCR − FIA World Touring Car Cup per il quinto anno di fila.

Néstor Girolami, Esteban Guerrieri, Tiago Monteiro ed Attila Tassi continueranno a guidare le Honda Civic Type R TCR gommate Goodyear nella serie di Discovery Sports Events.



Al momento non ci sono indicazioni sul team che seguirà i due argentini, mentre la novità è che il Liqui Moly Team Engstler si occuperà delle macchine di Monteiro e Tassi.



La squadra di Wiggensbach è una veterana della serie, essendo stata presente fin dai tempi del FIA World Touring Car Championship, e per la prima volta entra a far parte della famiglia Honda Racing per prendere in mano la Civic Type R grazie al supporto dello sponsor Liqui Moly, che da sempre è legato al Team Principal Franz Engstler.



"L'accordo con il LIQUI MOLY Team Engstler rappresenta la voglia di credere in entrambi i progetti delle parti e nella Honda Civic Type R TCR costruita da JAS Motorsport”.



La squadra, che alla prima esperienza con la Civic Type R TCR, potrà contare sull'esperienza di Monteiro e Tassi, che sono stati accoppiati come compagni di squadra per la quarta stagione consecutiva. Inoltre, JAS Motorsport offrirà supporto tecnico al LIQUI MOLY Team Engstler e al secondo team cliente Honda, inclusa la fornitura di pezzi di ricambio e assistenza tecnica ad ogni evento, con l'obiettivo di aiutare tutti i piloti Honda a diventare il Campioni.



Il maestro Monteiro si allena duramente in vista dell'undicesima stagione con Honda

Tiago Monteiro si presenterà pronto per la stagione WTCR 2022, che inizierà con la WTCR Race of Czech Republic (9-10 aprile). Dopo aver cominciato il 2021 con una grande vittoria all'ultimo giro nella prima delle due gare sul leggendario Nürburgring Nordschleife con l'ALL-INKL.DE Münnich Motorsport, Monteiro è stato costretto ad abbandonare la WTCR VTB Race of Russia al Sochi Autodrom a causa di un'infezione batterica al torace .



Trascorso dicembre a riprendersi nella sua casa in Portogallo dopo essere stato dimesso dall'ospedale dopo essere stato precedentemente rimpatriato su un volo medico organizzato privatamente dalla Russia, il 45enne si è allenato duramente in preparazione per la sua undicesima stagione come pilota Honda Racing in FIA World Touring Car da corsa.



"È fantastico dare il benvenuto al LIQUI MOLY Team Engstler nella famiglia Honda", ha affermato Monteiro. “Sono davvero felice di poter aiutarli in questo passaggio; con la mia esperienza non vedo l'ora di dargli una mano ad integrarsi rapidamente con Honda. Vorrei anche ringraziare ALL-INKL.DE Münnich Motorsport per ciò che abbiamo condiviso negli ultimi due anni. È un grande orgoglio continuare con la Honda per l'undicesima stagione, è un rapporto fantastico quello che abbiamo creato e mi sento molto fortunato ad essere in questa posizione. Ho avuto tutto il mese di dicembre libero per riprendermi dopo l'infezione al torace e ora sto ricominciando ad allenarmi duramente, mi sento davvero motivato per lavorare con Attila ed aiutare gli ingegneri del team a mettersi a proprio agio con la Civic Type R TCR facendo i test invernali, che saranno fondamentali".



Il giovane talento Tassi è determinato a sfruttare l'esperienza

Come il suo compagno di squadra Tiago Monteiro, anche Attila Tassi è stato un vincitore con ALL-INKL.DE Münnich Motorsport nel 2021 conquistando Gara 2 della WTCR Race of Portugal al Circuito do Estoril lo scorso giugno, diventando il secondo più giovane vincitore della storia del WTCR a 22 anni e 13 giorni.



L'ungherese si prepara ad entrare nella sua quarta stagione da pilota Honda Racing quando farà tesoro della costanza mostrata e dei progressi fatti nel corso del 2021.



“Sono molto orgoglioso di correre per il Liqui Moly Team Engstler nella loro prima stagione con la Honda Civic Type R TCR nel WTCR; è bello intraprendere una nuova sfida lavorando con loro - ha detto Tassi - È anche un privilegio essere un pilota Honda Racing per il quarto anno e avere la fiducia sia del marchio che del team per la prossima stagione. Tiago e io abbiamo costruito una relazione molto speciale negli ultimi tre anni, quindi sono davvero felice che continueremo assieme, e spero che possiamo ottenere il meglio l'uno dall'altro. Non vedo l'ora di ricominciare partendo dalla mia prima vittoria ottenuta nel 2021 e ottenere risultati più belli".



Jean-Baptiste Ley, Direttore del WTCR per Discovery Sports Events, ha dichiarato:"La conferma che Honda Racing supporterà ancora una volta quattro piloti nel WTCR tramite due team di corse clienti è davvero un'ottima notizia in vista del quinto campionato della serie. In poco tempo, il LIQUI MOLY Team Engstler si è affermato come una società all'avanguardia e sarà interessante seguirne i progressi mentre inizia la sua nuova partnership con Honda Racing e JAS Motorsport. Sebbene il pedigree vincente di Tiago Monteiro e Attila Tassi sia ben chiaro, con gare in Ungheria e Portogallo nel calendario 2022 è molto bello sapere che i loro fan avranno almeno un idolo locale da sostenere".



Franz Engstler, LIQUI MOLY Team Engstler, ha dichiarato: “È un momento davvero importante per il Liqui Moly Team Engstler avere la possibilità di lavorare con Honda nel WTCR, personalmente è fantastico. Sembra che ci sia un futuro radioso per questa collaborazione ed è una grande opportunità per la squadra di crescere nel WTCR. Anche la nostra formazione di piloti è molto forte; avere un pilota dell'esperienza di Tiago porta evidenti vantaggi, ed è anche parte della nostra filosofia lavorare con i giovani quando possiamo, quindi Attila è un'ottima aggiunta. Siamo davvero motivati ​​per l'inizio di questo nuovo progetto con la Honda Civic Type R TCR e daremo tutto per ottenere i migliori risultati”.



Mads Fischer, JAS Motorsport, ha dichiarato: “Siamo davvero entusiasti di lavorare con un team così affermato e formidabile come Liqui Moly Team Engstler. Eravamo desiderosi di lavorare con loro da un po' di tempo ormai, quindi è fantastico avere con noi una squadra del genere. La loro decisione di correre con la Honda Civic Type R TCR nel WTCR è una vera dimostrazione di fiducia sia nella vettura, che ha vinto in tutto il mondo, comprese 20 volte nel WTCR e che rimane una forza competitiva in vista della sua quinta stagione, che nell'assistenza che JAS Motorsport è in grado di fornire ai propri clienti. Hanno già dimostrato nel WTCR di essere una squadra professionale e competitiva e non vediamo l'ora di supportarli con l'obiettivo di ottenere altri successi nella stagione 2022".

