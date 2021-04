Ecco alcuni grandi momenti della stagione 2020 del WTCR − FIA World Touring Car Cup che riviviamo in questa rubrica.

Oggi parliamo di Mikel Azcona, che nella WTCR Race of Slovakia è stato autore di tre grandissime rimonte con la sua CUPRA Leon Competición TCR.



Allo Slovakia Ring, lo spagnolo ha dovuto rimontare dal 17° posto, ma in Gara 2 ad esempio è arrivato quarto. In Gara 1 si era fermato al 15°, mentre nel terzo round ha centrato la Top5.



“Sono state tre belle gare dove ho ripreso la Top10 – ha detto il pilota della Zengő Motorsport – E’ stata dura perché ho dovuto superare molte macchine, ma sono contento del risultato ottenuto. Abbiamo lottato coi leader migliorando di giro in giro. A Zolder eravamo nelle retrovie, qui invece ce la siamo giocata per i vertici, dobbiamo continuare a crescere così. L’obiettivo è vincere in Ungheria”.

WTCR WTCR 2021, intervista con Gabriele Tarquini IERI A 10:09

WTCR Seconda stagione nel WTCR per Magnus IERI A 06:18