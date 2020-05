I piloti del WTCR che si sono dati ai rally

-

Alcuni piloti del WTCR – FIA World Touring Car Cup hanno corso anche nei rally: vediamo chi sono.

Tom Coronel

Il pilota della Comtoyou ha corso la Dakar più volte e in Olanda ha preso parte anche al Golden Tulip Rally dell'ERC 2000.



Rob Huff

Campione WTCC 2012, in quell'anno accettò l'invito di Eurosport Events al Tour de Corse dell'Intercontinental Rally Challenge come ospite d'onore. Nella foto lo vediamo col vincitore Dani Sordo.



Johan Kristoffersson

Lo svedese ha vinto due titoli nel World Rallycross e spesso lo abbiamo visto nel WRC e anche in casa sua.



Yvan Muller

Ha corso il Rally di Francia del FIA World Rally Championship tre volte dal 2010 al 2012. Per il portacolori di Cyan Racing Lynk & Co il miglior piazzamento fu un 12° posto.



Norbert Nagy

Il pilota della Zengő Motorsport nel 2018 spesso passa il Natale con il Szilveszter all'Hungaroring.



Gordon Shedden

Nel 2015 lo scozzese presenziò al McRae 20th Anniversary Rally Challenge, tributo al Colin McRae, ma ha fatto anche altri eventi.



Gabriele Tarquini

Ha provato la Hyundai i20 WRC in Sardegna assieme al capo di Hyundai Motorsport, Andrea Adamo, lo scorso giugno. "Onestamente non mi sono sentito a mio agio sulla terra e per imparare bene a correre con queste macchine serve tempo e test. Comunque è stato bello e utili anche i consigli di Andreas Mikkelsen".



James Thompson

Il britannico iniziò seguendo le orme del papà David tra 2002 e 2003 in patria.



