Gilles Magnus alla WTCR Race of Saudi Arabia ha ringraziato Comtoyou dopo la disastrosa WTCR Race of Bahrain di due settimane prima.

Vincendo gara 2 sul circuito di Jeddah, il ventitreenne ha mantenuto la promessa al volante della sua Audi RS 3 LMS gommata Goodyear di riscattare Sakhir, dove aveva involontariamente eliminato il suo compagno di squadra Mehdi Bennani.



Dopo aver vinto l'ultima gara del WTCR - FIA World Touring Car Cup nel suo format attuale, il belga ha così commentato.



“Voglio ringraziare così Comtoyou. Mi dispiace molto per Nath [Berthon]. Mi sarebbe piaciuto vederlo secondo in classifica. Ma questo è il modo per ringraziare Comtoyou e sono felice, non riesco a descriverlo. È stato un momento davvero emozionante quando ho tagliato il traguardo. Quando ho saputo che avremmo finito dietro la safety car è stato davvero bello. Anche se ho avuto vittorie più importanti di questa, è così per tutto quello che è successo prima".



"Sono felice di concludere in questo modo, grazie a Comtoyou, grazie per tutta la lunga notte che hanno trascorso in Bahrain. Ho sofferto, ancora di più in Gara 1 che in Gara 2. Forse questa è stata la gara più dura e più difficile della stagione. Sono davvero felice che sia stata in notturna, perché se fosse stata di giorno non sono sicuro che sarei arrivato alla fine. Mi è dispiaciuto per Franco che ha commesso un errore. Tutti sbagliamo, io stesso ne ho commesso uno in Bahrain. Allo stesso tempo, però, mi ha aperto la strada, quindi sono cose che succedono. Sono le corse”.

Ad

WTCR Cisotti festeggia i successi di Hyundai nel WTCR IERI ALLE 09:48

WTCR Greiner ringrazia il team per i risultati del 2022 06/12/2022 ALLE 05:53