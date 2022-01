Franz Engstler ha assicurato che il LIQUI MOLY Team Engstler darà il massimo per la stagione 2022 del WTCR – FIA World Touring Car Cup.

La squadra tedesca avrà come piloti Tiago Monteiro ed Attila Tassi al volante delle sue nuove Honda Civic Type R TCR, che dopo l'ottimo terzo posto in campionato ottenuto nel 2021 con Jean-Karl Vernay, unito al successo di Luca Engstler nel FIA WTCR Junior Driver Title, ora vuole portare in vetta.



"È un momento davvero importante per noi avere la possibilità di lavorare con Honda nel WTCR, personalmente è fantastico. Sembra che ci sia un futuro radioso per questa collaborazione ed è una grande opportunità per la squadra di crescere nella serie", dice Engstler.



"Anche la nostra formazione di piloti è molto forte; avere un pilota dell'esperienza di Tiago porta chiari vantaggi, ed è anche parte della nostra filosofia lavorare con i giovani quando possiamo, quindi Attila è un'ottima aggiunta. Siamo davvero motivati ​​per l'inizio di questo nuovo progetto con la Honda e daremo tutto per ottenere i migliori risultati”.

