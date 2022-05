Tiago Monteiro si recherà la prossima settimana alla WTCR Race of Germany sul leggendario Nüburgring Nordschleife, reduce dalla sua ultima avventura americana.

La stella del LIQUI MOLY Team Engstler-Honda, ha partecipato all'evento dell'IMSA Challenge al Mid-Ohio Sports Car Course, guidando una Honda Civic Type R TCR per LA Honda World Racing.



L'asso portoghese ha avuto un impatto immediato con la macchina costruita da JAS Motorsport, sbalordendo gli habitué della serie con la pole position nella Classe TCR, per poi essere eliminato da un'auto di un'altra categoria nel giro iniziale della gara.



Sebbene le gare del FIA World Touring Car siano al centro dell'attenzione di Monteiro dal 2007, la sua uscita in Ohio ha segnato un ritorno al circuito dove si era classificato 11° nel 2003 in Champ Car a Mid-Ohio. Gli Stati Uniti sono stati anche il paese del suo primo e unico podio in Formula Uno, ottenuto nel Gran Premio degli Stati Uniti a Indianapolis nel 2005.



La WTCR Race of Germany è il terzo e quarto round del WTCR - FIA World Touring Car Cup 2022 e si terrà il 26-28 maggio.



Foto: Halston Pitman/LA Honda World

