Il campionato per auto turismo completamente elettriche di Eurosport Events, la stessa organizzazione dietro il WTCR – FIA World Touring Car Cup, prenderà il via all’Autodromo di Vallelunga, in Italia, questo fine settimana.

L’ungherese Dániel Nagy completa la formazione della Zengő Motorsport X CUPRA e correrà con una delle CUPRA e-Racer del team. Il ventitreenne è un vincitore di gare nel TCR Europe e ha ottenuto il podio nel WTCR. Sarà sicuramente un’aggiunta popolare quando la PURE ETCR si accenderà all’Hungaroring in agosto.

Si unisce al trio già annunciato di campioni di auto da turismo della CUPRA, lo svedese Mattias Ekström e il duo spagnolo Mikel Azcona e Jordi Gené.

Il primo concorrente a confermare la sua formazione a quattro piloti è stata la Hyundai Motorsport N. Le sue Hyundai Veloster N ETCR saranno guidate dai francesi Jean-Karl Vernay e John Filippi, dal brasiliano Augusto Farfus e dal pilota britannico Tom Chilton.

Tra di loro vantano quattro titoli mondiali e molte vittorie di classe e assolute in alcune delle gare internazionali più prestigiose del mondo.

Romeo Ferraris è il terzo costruttore iscritto alla prima stagione del PURE ETCR, con l’Alfa Romeo Giulia ETCR by Romeo Ferraris in collaborazione con M1RA. La macchina è stata sviluppata indipendentemente presso la base di Opera di Romeo Ferraris vicino a Milano.

Luca Filippi, che ha corso con macchine Romeo Ferraris nel WTCR l’anno scorso, inizia nella sua patria.

Gli altri tre membri della squadra provengono sia da ruote coperte che da monoposto, con il monegasco ex pilota IndyCar Stefano Coletti e gli autori del podio alla 24 Ore di Le Mans, Oli Webb (Gran Bretagna) e Rodrigo Baptista (Brasile).

Xavier Gavory, direttore del PURE ETCR: “Siamo all’inizio di qualcosa di innovativo in questo momento; una serie di auto turismo completamente elettriche che creerà una piattaforma su cui i più grandi marchi automobilistici del mondo possono mostrare i loro ultimi prodotti. Una piattaforma come questa ha bisogno di piloti di alto livello per dimostrare l’immenso potenziale delle auto al loro massimo assoluto, e sono lieto di dire che abbiamo esattamente questo. Non solo abbiamo eroi delle auto da turismo come Mattias Ekström e Jean-Karl Vernay, ma giovani piloti come Rodrigo Baptista e Dániel Nagy che cercano di sfidarli in una forma completamente nuova di corsa. L’aggiunta di Dániel oggi porta un altro giovane pilota con un enorme potenziale nella serie e significa che gli appassionati di corse in Ungheria avranno un eroe di casa per cui tifare quando visiteremo l’Hungaroring in agosto”.

PURE ETCR ALL-SEASON ENTRY LIST 2021

3 Tom Chilton (GBR) Hyundai Motorsport N / Hyundai Veloster N ETCR

5 Mattias Ekström (SWE) Zengő Motorsport X CUPRA / CUPRA e-Racer

6 Oli Webb (GBR) Romeo Ferraris – M1RA / Alfa Romeo Giulia ETCR by Romeo Ferraris

8 Augusto Farfus (BRA) Hyundai Motorsport N / Hyundai Veloster N ETCR*

13 Rodrigo Baptista (BRA) Romeo Ferraris – M1RA / Alfa Romeo Giulia ETCR by Romeo Ferraris

25 Luca Filippi (ITA) Romeo Ferraris – M1RA / Alfa Romeo Giulia ETCR by Romeo Ferraris*

27 John Filippi (FRA) Hyundai Motorsport N / Hyundai Veloster N ETCR*

28 Jordi Gené (ESP) Zengő Motorsport X CUPRA / CUPRA e-Racer*

69 Jean-Karl Vernay (FRA) Hyundai Motorsport N / Hyundai Veloster N ETCR*

88 Stefano Coletti (MCA) Romeo Ferraris – M1RA / Alfa Romeo Giulia ETCR by Romeo Ferraris

96 Mikel Azcona (ESP) Zengő Motorsport X CUPRA / CUPRA e-Racer*

99 Daniel Nagy (HUN) Zengő Motorsport X CUPRA / CUPRA e-Racer*

*Piloti con esperienza nel WTCR

